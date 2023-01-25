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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۲۳:۱۴

در گفتگو با مهر تشریح شد؛

اقدامات شاخص سپاه خراسان شمالی در حوزه آسیب‌های اجتماعی

اقدامات شاخص سپاه خراسان شمالی در حوزه آسیب‌های اجتماعی

بجنورد- معاون اجتماعی سپاه خراسان شمالی اقدامات این نهاد در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را تشریح کرد و گفت: طی سال جاری از وقوع ۲۰۹ طلاق جلوگیری به عمل آمده است.

سرگرد هادی حسن دوست در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح اقدامات معاونت اجتماعی سپاه خراسان شمالی در سال جاری پرداخت و اظهار کرد: طب این مدت ۳۵۱ معتاد بی بضاعت به صورت رایگان درمان شدند.

معاون اجتماعی سپاه خراسان شمالی با اشاره به حمایت این نهاد از هزار و ۵۰۰ خانواده معتاد بهبود یافته، گفت: معاونت اجتماعی خدمات خود را در ۲۰ محله حاشیه نشین و کم برخوردار استان اجرایی می‌کند.

وی از ارائه خدمات مشاوره به ۴ هزار نفر نیز خبر داد و افزود: به ۳۹۵ زوج جهیزیه اعطا شد.

حسن دوست تصریح کرد: طی سال جاری ۴۵۹ سری سیسمونی نوزاد نیز به خانواده‌های کم بضاعت اهدا شد.

وی در انتها با اشاره به برنامه‌های این نهاد برای تحکیم خانواده، گفت: در این راستا از رقم خوردن ۲۰۹ طلاق جلوگیری به عمل آمده است.

کد مطلب 5692462

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