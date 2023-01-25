سرگرد هادی حسن دوست در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح اقدامات معاونت اجتماعی سپاه خراسان شمالی در سال جاری پرداخت و اظهار کرد: طب این مدت ۳۵۱ معتاد بی بضاعت به صورت رایگان درمان شدند.

معاون اجتماعی سپاه خراسان شمالی با اشاره به حمایت این نهاد از هزار و ۵۰۰ خانواده معتاد بهبود یافته، گفت: معاونت اجتماعی خدمات خود را در ۲۰ محله حاشیه نشین و کم برخوردار استان اجرایی می‌کند.

وی از ارائه خدمات مشاوره به ۴ هزار نفر نیز خبر داد و افزود: به ۳۹۵ زوج جهیزیه اعطا شد.

حسن دوست تصریح کرد: طی سال جاری ۴۵۹ سری سیسمونی نوزاد نیز به خانواده‌های کم بضاعت اهدا شد.

وی در انتها با اشاره به برنامه‌های این نهاد برای تحکیم خانواده، گفت: در این راستا از رقم خوردن ۲۰۹ طلاق جلوگیری به عمل آمده است.