بیانیه دارالقرآن خانه کارگر نسبت به هتک حرمت ساحت مقدس قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، دارالقرآن خانه کارگر در محکومیت به هتک حرمت ساحت مقدس قرآن بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

(هنگامی که فتنه‌ها چون پاره‌های شب تار شما را در خود می پیچد، به قرآن پناه ببرید. حضرت رسول اکرم- اصول کافی جلد دوم صفحه ۵۹۹)

اینک غرب و اروپاییان در آستانه ماه رجب و رویکرد مسلمانان در این ماه به قرآن که پیامبر عظیم الشأن ما آن را مهمترین پناهگاه مسلمانان می‌شمارد، رویکرد مرموز و فتنه انگیزی را در حمایت از راسموس پالودان تبعه سوئدی دانمارکی که رهبری حزب دست راستی و افراطی خط سخت را در دانمارک و سوئد بعهده دارد و حتی مئتلف دولت فعلی سوئد است از خود نشان داد.

این فرد با حمایت پلیس بعد از آنکه در همه دانمارک قرآن سوزی را اشاعه کرد، از ماه گذشته از شهر لینوشوپینگ در جنوب سوئد بار دیگر این حرکت را به قصد تحریک مسلمانان و تحت حمایت پلیس آغاز کرد.

عمل وی برابر گزارش‌های رسمی منتهی به زخمی شدن ۱۴ تظاهرکننده مسلمان ضد او، زخمی شدن ۲۶ پلیس و آتش کشیدن ۲۰ ماشین پلیس گردید. با این وجود دولت سوئد مجدداً در شهر استکهلم در مقابل سفارت ترکیه این عمل موهن را تکرار و همچنان پلیس و دولت سوئد در عمل به دفاع و حفاظت از او برای استمرار این حرکت تحریک آمیز مشغول است.

بنابراین آن‌چه که در این هتاکی و سوزاندن قرآن کریم به خوبی قابل کشف است، تعمد مقامات اروپایی و دولت سوئد در مقابل این اقدام توهین آمیز می‌باشد. نمی‌توان برخلاف آنچه که نخست وزیر سوئد بعد از این واقعه مدعی شد و اقدام پلیس سوئد را دفاع از دموکراسی بشمار آورد، پذیرفت.

دولت سوئد، حتی به قیمت بلوا در شهرهای مختلف سوئد و خسارت به پلیس و ماشین‌هایش در ماه گذشته اجازه استمرار این حرکت غیر متعارف و بر علیه بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون مسلمان را با عبارات فریبکارانه و بعنوان ناجی دموکراسی توجیه کرد.

لذا کینه توزی و حمله به پناهگاه اصلی مسلمانان را در شرایط حاضر عملی وقیحانه و غیرقابل توجیه با هر دیدگاه متعارفی می‌دانیم. دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، بعنوان کانون آموزش این عطیه الهی، حمله به ساحت مقدس قرآن را تلاش جدیدی از ناحیه غرب و جهان ضد اسلام برای تخریب و ضربه زدن به مسلمانان می‌داند.

لذا همه قرآن آموزان و کارگران عزیز و شریف را که دوستدار قرآن هستند به اعتراضات عمومی بر علیه این تلاش بی شرمانه و ساحت شکنانه غرب می‌خواند و این قبیل اعمال را در راستای اقدامات اسلام ستیزانه، مستمر و برنامه ریزی شده آنها می‌داند. این دارالقرآن دفاع از سنگر و مامن و پناهگاه مسلمانان، یعنی قرآن را در مقابل این فتنه بر خود فرض واجب می‌داند و از همگان می‌خواهد در خیزش عمومی روز جمعه و در تمامی حرکات این عمل ضد قرآنی، فعالانه مشارکت نمایند.

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