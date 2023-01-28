کلاهبرداری اینترنتی در شهرکرد

سرهنگ مرتضی عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه شهروندان باید مراقب باشند که روی هر لینکی کلیک نکنند اظهار کرد: شب گذشته شاهد بودیم که دو نفر از شهروندان در این استان با کلیک بر روی یک لینک ناشناس ۱۸۰ میلیون ریال از دست دادند.

وی بیان داشت: این شهروندان به علت عدم آگاهی به یک سایت نامعتبر وارد شده که با کلیک بر روی لینکی با عنوان دریافت سود سهام عدالت کلیه موجودی حسابش را از دست داده است.

عسکری افزود: متاسفانه با وجود همه تذکرات و آموزش‌هایی که در این زمینه ارائه شده است باز هم شاهد بروز کلاهبرداری‌های این چنینی هستیم، با وجود این باز هم پلیس فتا در کنار مردم است و مردم می‌توانند درصورت بروز چنین مشکلاتی با مراجعه به پلیس موضوع را مطرح و پیگیری کنند.

رئیس پلیس فتا چهارمحال وبختیاری ادامه داد: سند اعتبار یک سایت وجود دات آی آر در آدرس آن است، بنابراین اگر آدرس سایتی این مورد را نداشت قابل اعتماد نیست.

وی افزود: مجرمان شناسایی و دستگیر می‌شوند اما سرمایه از دست‌رفته افراد در ۹۰ درصد پرونده باز نمی‌گردد چراکه این پول توسط مجرمین خرج شده و دیگر پولی برای باز پس گرفتن وجود ندارد.