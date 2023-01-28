ریاض هم مانند دیگر سازشکاران عملیات ضدصهیونیستی قدس را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ریاض درباره تشدید تحولات در فلسطین اشغالی موضع گیری کرد.

بر اساس این گزارش پس از جانبداری ترکیه و امارات و برخی دیگر از کشورهای سازشکار، این بار نوبت عربستان رسید تا عملیات ضدصهیونیستی در قدس اشغالی را محکوم کند و آنرا اقدام خطرناک توصیف کند.

وزارت امور خارجه عربستان امروز شنبه ۲۸ ژانویه با انتشار بیانیه‌ای رسمی ضمن هشدار درباره خطر افزایش تنش میان فلسطینیان و اسرائیلیان، اعلام کرد که هرگونه حمله به غیر نظامیان را محکوم است!

در بیانیه وزارت خارجه عربستان بر ضرورت توقف تنش و احیای روند صلح و پایان یافتن اشغالگری تاکید شده است!

پیش از این مصر، امارات و ترکیه هم واکنش های مشابهی نشان داده بودند.

مصر در بیانیه خود نسبت به خطرات شدید تنش میان فلسطین و اسرائیل هشدار داد و خواستار خویشتنداری و توقف اقدامات تحریک‌برانگیز به منظور جلوگیری از کشیده شدن به چرخه خشونتی شد که موجب وخیم‌تر شدن اوضاع سیاسی و انسانی در منطقه و تضعیف تلاش‌ها برای آرام کردن اوضاع می‌شود و همه فرصت‌ها برای احیای روند صلح را از میان می‌برد!