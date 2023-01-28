راهیابی دو نمایش هنرمندان بناب به جشنواره بین المللی تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب صدقی با اعلام این خبر اظهار کرد: نمایش خیابانی «یک فنجان قهوه برای عشق» به نویسندگی و کارگردانی جهانگیر چالاکی و نیز نمایش خیابانی «بازی» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا قاسمی به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافتند.

به گفته وی، در مرحله اول بازبینی نمایش های خیابانی چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بعد از ارزیابی ۱۱۵ اثر دریافتی از کل کشور ۴۰ نمایش به مرحله دوم راه یافتند.

شهرستان ۱۵۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی و در جنوب این استان واقع شده و انجمن هنرهای نمایشی این شهرستان با ثبت بیش از ۵ گروه نمایشی و تولید سالانه بیش از ۲۰ نمایش صحنه ای و خیابانی یکی از فعال ترین انجمن ها در سطح استان و کشور است.

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب با همکاری انجمن هنرهای نمایشی این شهرستان در کنار برگزاری جشنواره های متعدد ادبی و هنری از جمله جشنواره شعر غدیریه و جشنواره هنرهای تجسمی هر سال جشنواره شهرستانی تئاتر را نیز برگزار می کند که فرصتی برای رقابت گروه های نمایشی و تبادل اطلاعات و آموخته های هنرمندان پدید می آورد.