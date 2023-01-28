به گزارش خبرگزاری مهر، در گفتگوی تلفنی شامگاه شنبه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و «الهام علی‌اف» رئیس جمهوری آذربایجان مراتب تسلیت دولت و ملت ایران بابت حادثه سفارت آذربایجان در تهران به وی ابلاغ شد.

رئیس جمهور با اشاره به ماموریت دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیگیری ابعاد این واقعه، با ملت و دولت آذربایجان ابراز همدردی کرد.

رئیسی همچنین با بیان اینکه روابط دوستانه و برادرانه دو ملت ایران و آذربایجان بر پیوندهای فرهنگی و تاریخی ناگسستنی بنیان نهاده شده است، اظهار داشت: دولت‌های ایران و آذربایجان، اجازه نمی‌دهند روابط فیمابین تحت تاثیر القائات بدخواهان دو ملت قرار گیرد.

«الهام علی‌اف» رئیس جمهوری آذربایجان نیز در این گفتگوی تلفنی با تشکر از ابراز همدردی و تسلیت رئیسی به دولت و مردم کشورش تصریح کرد: این یک جنایت غیرمنتظره بود ولی همکاری دو کشور در این زمینه باید چنان باشد که کسی به بهانه چنین حوادثی فرصت اخلال در روابط دوستانه دو کشور را پیدا نکند.