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۸ بهمن ۱۴۰۱، ۲۱:۵۱

علی‌اف در گفتگوی تلفنی با رئیسی:

اجازه نمی‌دهیم کسی فرصت اخلال در روابط تهران و باکو را پیدا کند

اجازه نمی‌دهیم کسی فرصت اخلال در روابط تهران و باکو را پیدا کند

رئیس جمهوری آذربایجان در واکنش به حادثه سفارت این کشور در تهران، گفت: همکاری ایران و آذربایجان باید چنان باشد که کسی به بهانه چنین حوادثی فرصت اخلال در روابط دوستانه دو کشور را پیدا نکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گفتگوی تلفنی شامگاه شنبه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و «الهام علی‌اف» رئیس جمهوری آذربایجان مراتب تسلیت دولت و ملت ایران بابت حادثه سفارت آذربایجان در تهران به وی ابلاغ شد.

رئیس جمهور با اشاره به ماموریت دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیگیری ابعاد این واقعه، با ملت و دولت آذربایجان ابراز همدردی کرد.

رئیسی همچنین با بیان اینکه روابط دوستانه و برادرانه دو ملت ایران و آذربایجان بر پیوندهای فرهنگی و تاریخی ناگسستنی بنیان نهاده شده است، اظهار داشت: دولت‌های ایران و آذربایجان، اجازه نمی‌دهند روابط فیمابین تحت تاثیر القائات بدخواهان دو ملت قرار گیرد.

«الهام علی‌اف» رئیس جمهوری آذربایجان نیز در این گفتگوی تلفنی با تشکر از ابراز همدردی و تسلیت رئیسی به دولت و مردم کشورش تصریح کرد: این یک جنایت غیرمنتظره بود ولی همکاری دو کشور در این زمینه باید چنان باشد که کسی به بهانه چنین حوادثی فرصت اخلال در روابط دوستانه دو کشور را پیدا نکند.

کد مطلب 5694473

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    نظرات

    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
      24 3
      پاسخ
      باکوچندبارباعث حملات تروریستی و شهادت هم میهن های ما شده است. کدام دفعه تااین حدعذرخواهی کرده است.
    • دوستدار IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
      11 7
      پاسخ
      هر دو کشور همسایه و دوست هستند . مرگ بر وطن فروش
      • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
        17 4
        مرگ برتجزیه طلب.
      • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
        35 4
        روابط ایران همیشه دوستانه بوده و متاسفانه رفتارباکوهیچگاه دوستانه نبوده است.
    • ایران متحد IR ۰۳:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      18 3
      پاسخ
      آذربایجان بایدبداندباین روندخصمانه،نمیتواند بااین تسهیلات ازسوی ایران،بانخجوان ارتباط داشته باشد،ضمن اینکه باارمنستان نیزهماهنگی لازم صورت پذیرد ودیگراینکه دیپلماسی قاطع درمقطع فعلی ضروریست.
    • IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
      14 2
      پاسخ
      مرگ بر الهام نمک نشناس
    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
      13 3
      پاسخ
      مرگ بر تجزیه طلبان مرگ بر پان ترکیسم ها

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