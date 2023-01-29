مقایسه کامپوزیت سارمکو و کاریزما + قیمت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کامپوزیت دندان یکی از محبوب ترین فرایند های زیبایی در حوزه دهان و دندان پزشکی به شمار می رود. انجام کامپوزیت می تواند لبخندی زیبا و ظاهری جذاب را به شما هدیه دهد. با توجه به استقبال ویژه افراد از ونیر کامپوزیت، شرکت های زیادی در کشور های مختلف اقدام به تولید کامپوزیت های باکیفیت کرده اند. امروزه بسیاری از کامپوزیت ها با برند های مختلف توسط شرکت های آمریکایی و آلمانی و حتی ژاپنی و برزیلی در بازار یافت می شوند.

قبل از آشنایی با بهترین برند کامپوزیت بهتر است مشخصات و ویژگی های کامپوزیت های مرغوب را بشناسیم. در این صورت با آگاهی بیشتر و با دید بازتر می توانیم انتخابی مطمئن و رضایت بخش داشته باشیم. مثلاً اولین و مهم ترین آیتم قابل بررسی در کامپوزیت میزان استحکام و دوام آن است. کامپوزیت انتخاب شده باید طول عمر بالایی داشته باشد و طی مدت زمان کوتاه دچار شکستگی و لب پر شدن نشود.

نفوذ ناپذیری کامپوزیت درجه یک نیز یکی دیگر از عوامل مهم و قابل بررسی است. هنگام خوردن غذا رنگدانه های خوراکی می توانند به بافت کامپوزیت وارد شده و رنگ آن را تحت تاثیر قرار دهد. در این صورت طی چند ماه رنگ کامپوزیت دچار تغییر شده و نیازمند پولیش می شود. بنابراین باید کامپوزیتی که انتخاب می کنیم نفوذ پذیری ناچیزی داشته باشد تا پس از قرارگیری روی دندان ها شاهد تغییر رنگ آنها نباشیم.

قیمت کامپوزیت سارمکو و کاریزما چقدر است؟

قیمت کامپوزیت دندان در تهران به ازای هر واحد کامپوزیت درجه ۴ مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ هزار تومان و کامپوزیت درجه ۱ با هزینه ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان در کلینیک دندانپزشکی روشا است. کامپوزیت های سارمکو و کاریزما در دسته کامپوزیت های درجه یک قرار می گیرند. اگر قصد دارید از قیمت روز آنها با خبر شوید، می توانید از صفحه قیمت کامپوزیت ما دیدن فرمایید.

هزینه کامپوزیت دندان

مقایسه کامپوزیت کاریزما و سارمکو

ممکن است مراجعه کنندگان هنگام انتخاب بهترین برند کامپوزیت دچار سردرگمی شوند. پیش تر با معرفی بهترین مشخصه ها و ویژگی های کامپوزیت مرغوب و باکیفیت راهنمایی های کاربردی را برای انتخاب پیش روی متقاضیان قرار دادیم. در این قسمت نام برندهای موفق کامپوزیت را معرفی می کنیم. یکی از بهترین و پرفروش ترین برندهای کامپوزیت موجود در بازار، کامپوزیت کاریزما است.

از ویژگی ها و مزایای کامپوزیت کاریزما می توان به شفافیت آن اشاره نمود. این برند کامپوزیت طی قرارگیری روی دندان ها جلوه و جلای زیبا و شفاف خود را حفظ می کند و دچار کدری نمی شود. علاوه بر این طیف رنگ کامپوزیت کاریزما از رنگ های طبیعی تا رنگ سفید را شامل می شود. سفید ترین رنگ کامپوزیت کاریزما جلوه زننده ای ندارد و با ایجاد سفیدی مطلوب و متعادل روی دندان ها باعث زیبایی چند برابری آنها می شود. از نظر استحکام و ماندگاری نیز این برند جز کامپوزیت های مستحکم و با طول عمر بالا قرار گرفته است. قیمت مناسب و عملکرد عالی این برند را به یکی از موفق ترین برند های بازار تبدیل کرده است.

یکی دیگر از برند های کامپوزیت درجه یک، کامپوزیت سارمکو است. این کامپوزیت توسط شرکت های سوییسی و طبق بالا ترین استاندارد ها تولید شده است. طول عمر و دوام کامپوزیت سارمکو بالا بوده و قابل قیاس با کاریزما است. یکی از برتری های سارمکو نسبت به کاریزما، طیف رنگی آن است. این برند کامپوزیت رنگ های بلیچ و سوپر بلیچ را نیز تولید کرده است. این رنگ ها اصطلاحاً سفید هالیوودی نام داشته و مورد پسند عده ای قرار می گیرند. در نتیجه افرادی که تمایل دارند دندان های آنها بسیار سفید شود بهتر است به سراغ کامپوزیت سارمکو بروند.

طیف رنگی بهترین برند کامپوزیت

برندهای مختلف کامپوزیت دارای طیف رنگی مختلفی هستند. بدیهی است طی انتخاب بهترین برند کامپوزیت بهتر است برندی را انتخاب کنیم که طیف رنگی کامل تری داشته باشد. کاریزما و سارمکو هر دو دارای طیف رنگی کامل هستند. این دو برند از رنگ های طبیعی و استخوانی را دارا هستند. رنگ های سفید کاریزما محدود تر از سارمکو است اما سارمکو با داشتن رنگ های بلیچ و سوپر بلیچ همچنان تنوع خود را در طیف رنگی حفظ کرده است.

برندهای دیگر نیز طیف رنگی گسترده ای دارند تا مراجعه کنندگان هنگام انتخاب گزینه های زیادی پیش رو داشته باشند. در این صورت آنها می توانند با توجه به سلیقه شخصی خود بهترین انتخاب را داشته باشند و بهترین نتیجه را دریافت کنند. در این میان برخی کامپوزیت ها نیز در طیف رنگی خود دارای محدودیت هستند. به طور مثال کامپوزیت توکویاما که ساخته کشور ژاپن است طیف رنگی محدود تری دارد. این برند کامپوزیت رنگ های بیش از حد سفید که سفید هالیوودی نام دارد را ندارند. متقاضیان با انتخاب کلینیک های دندان پزشکی معتبر و دندان پزشکان شناخته شده می توانند انتخاب برند و رنگ کامپوزیت را به وی بسپارند. آنها با داشتن تجربه و سواد بیشتر در این زمینه می توانند انتخاب های رضایت بخش تری داشته باشند.

نحوه نگهداری و مراقبت از کامپوزیت

ماندگاری و طول عمر کامپوزیت علاوه بر برند به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. به طوری که حتی اگر بهترین برند کامپوزیت را نیز انتخاب کنید اما روش های مراقبت شما صحیح نباشد ممکن است نتایج دلخواه شما به دست نیاید. اولین و مهم ترین مواردی که باید طی نگهداری از کامپوزیت به آن توجه داشته باشیم دفعات شست و شو و نحوه تمیز کردن دندان ها است. به این منظور حتماً باید دو الی سه وعده در روز از مسواک و نخ دندان استفاده کنیم.

مسواک انتخاب شده باید از نوع مدیوم باشد. مسواک های زبر ممکن است به بافت کامپوزیت آسیب وارد کنند. هنگام انتخاب خمیر دندان نیز باید توجه کافی داشته باشیم. خمیر دندان هایی برای شستن کامپوزیت مناسب تر هستند که در آنها سفید کننده وجود نداشته باشد. در این صورت بافت کامپوزیت مورد حفاظت بیشتری قرار می گیرد.

علاوه بر این برای نگهداری از کامپوزیت درجه یک بهتر است علاوه بر شست و شوی منظم دندان ها، از خوردن آجیل و تخمه های سفت و شکستن آنها با دندان جلوگیری کنیم. گاز زدن لقمه های بزرگ غذا با دندان های جلو اصلاً توصیه نمی شود. در صورتی که از این اقدام جلوگیری نکنیم ممکن است شاهد لب پر شدن لبه های کامپوزیت باشیم. در این شرایط باید برای ترمیم دندان های خود به دندان پزشک مراجعه کرده و ملزم به پرداخت هزینه شویم.

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