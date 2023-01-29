افزایش ۳۷ درصدی صادرات و واردات کالا از خطوط ریلی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین ولدی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: در سال گذشته میزان صادرات و واردات از طریق خط ریلی ۸ هزار تن بود که با افزایش ۳۷ درصدی این رقم امسال به ۱۱ هزار تن رسیده است.

وی افزود: مس و روی، اسید، شیشه، خاک صنعتی، سنگ، مواد شوینده و تجهیزات ماشین‌آلات مهم ترین محصولاتی است که از طریق خط ریلی شمال کشور جابجا می شود.

مدیر کل راه‌آهن شمال ۲ ادامه داد: از ابتدای سال تا به امروز شاهد صادرات و واردات محصولات متفاوتی از کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان و ترمیه به استان قزوین هستیم.

وی عنوان کرد: به طور روزانه ۳۰ رام قطار از ایستگاه راه آهن قزوین تردد می کنند که نشان از حجم ترافیک ایستگاه قزوین به نسبت سایر استان ها در کشور دارد.

ولدی اضافه کرد: در حال حاضر روزانه یک رام قطار از قزوین راهی مشهد می شود و قطارهای فعال در مسیرهای مشهد، زنجان و رشت نیز خواهان افزایش سهمیه از قزوین هستند.

وی ادامه داد: سال گذشته ۳۸۰ هزار مسافر از ایستگاه راه آهن قزوین استفاده کرده بودند اما امسال این رقم با افزایش به ۳۹۰ هزار نفر رسیده است.

مدیر کل راه‌آهن شمال ۲ در پایان یادآور شد: تجهیز ایستگاه راه آهن قزوین به خدمات رفاهی و ایمن سازی ایستگاه برای مسافران نیز از جمله برنامه هایی است که انجام شده و بخشی از ان نیز در حال انجام است.