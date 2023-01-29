به گزارش خبرنگار مهر، وقوع زلزله شدید شنبه شب گذشته در شهر خوی با ابراز همدردی اقشار مختلف ورزش در قبال خسارت دیدگان جانی و مالی این بلای طبیعی همراه بوده است.
باشگاه های استقلال و پرسپولیس نیز همراه و همگام با فدراسیون های ورزشی آمادگی خود برای هرگونه کمک و همکاری در زمینه کمک به زلزله زدگان را اعلام کردند.
باشگاه استقلال در بیانیه امروز خود که به زلزله خوی اختصاص داشت عنوان کرد: « شب گذشته زلزلهای شدید، شهر خوی و سایر قسمتهای استانهای آذربایجان غربی و شرقی را دچار سانحه کرد که متاسفانه آسیب جانی برای برخی هموطنانمان در پی داشته و خسارتهای قابل توجهی را نیز پدید آورده است. باشگاه استقلال به این وسیله ضمن ابراز همدردی و آرزوی بهبودی و سلامتی برای هموطنان آسیب دیده در زلزله شب گذشته، از کلیه هموطنان جهت یاری رساندن به مردم آسیب دیده دعوت به عمل میآورد و آمادگی خود جهت هرگونه همکاری با نهادهای ذیربط به منظور کمک رسانی به مناطق آسیب دیده را اعلام میکند و برای جانباختگان این حادثه آرزوی غفران الهی و برای بازماندگان آرزوی صبر دارد».
همچنین باشگاه پرسپولیس نیز در این باره اظهار داشت:«ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان خوی، آذربایجان غربی و دیگر مناطق، از سایر هممیهنان درخواست دارد تا حد توان کمکهای خود را از مردم زلزله زده دریغ نکنند تا در این روزهای زمستانی و سرد، مشکلات آنها به حداقل برسد. همچنین باشگاه پرسپولیس با افرادی که در این زلزله اعضای خانواده خود را از دست دادهاند، ابراز همدردی کرده و غم آنها را غم خود میداند.
همچنین باشگاه پرسپولیس آماده همکاری با هلال احمر و سایر ارگانها و نهادها برای کمک به هممیهنان است و بار دیگر از تمام مردم ایران و به خصوص هواداران پرسپولیس درخواست ویژه دارد تا بر اساس نیازهای اعلام شده، به یاری مردم زلزلهزده آذربایجان بشتابند.»
نظر شما