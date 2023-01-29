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۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۲۶

آمادگی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای کمک به زلزله زدگان خوی

آمادگی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای کمک به زلزله زدگان خوی

دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با صدور اطلاعیه هایی آمادگی خود را برای کمک به مردم زلزله زده خوی اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع زلزله شدید شنبه شب گذشته در شهر خوی با ابراز همدردی اقشار مختلف ورزش در قبال خسارت دیدگان جانی و مالی این بلای طبیعی همراه بوده است.

باشگاه های استقلال و پرسپولیس نیز همراه و همگام با فدراسیون های ورزشی آمادگی خود برای هرگونه کمک و همکاری در زمینه کمک به زلزله زدگان را اعلام کردند.

باشگاه استقلال در بیانیه امروز خود که به زلزله خوی اختصاص داشت عنوان کرد: « شب گذشته زلزله‌ای شدید، شهر خوی و سایر قسمت‌های استان‌های آذربایجان غربی و شرقی را دچار سانحه کرد که متاسفانه آسیب جانی برای برخی هموطنانمان در پی داشته و خسارت‌های ‌قابل توجهی را نیز پدید آورده است. باشگاه استقلال به این وسیله ضمن ابراز همدردی و آرزوی بهبودی و سلامتی برای هموطنان آسیب دیده در زلزله شب گذشته، از کلیه هموطنان جهت یاری رساندن به مردم آسیب دیده دعوت به عمل می‌آورد و آمادگی خود جهت هرگونه همکاری با نهادهای ذی‌ربط به منظور کمک رسانی به مناطق آسیب دیده را اعلام می‌کند و برای جانباختگان این حادثه آرزوی غفران الهی و برای بازماندگان آرزوی صبر دارد».

همچنین باشگاه پرسپولیس نیز در این باره اظهار داشت:«ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان خوی، آذربایجان غربی و دیگر مناطق، از سایر هم‌میهنان درخواست دارد تا حد توان کمک‌های خود را از مردم زلزله زده دریغ نکنند تا در این روزهای زمستانی و سرد، مشکلات آنها به حداقل برسد. همچنین باشگاه پرسپولیس با افرادی که در این زلزله اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند، ابراز همدردی کرده و غم آنها را غم خود می‌داند.

همچنین باشگاه پرسپولیس آماده همکاری با هلال احمر و سایر ارگانها و نهادها برای کمک به هم‌میهنان است و بار دیگر از تمام مردم ایران و به خصوص هواداران پرسپولیس درخواست ویژه دارد تا بر اساس نیازهای اعلام شده، به یاری مردم زلزله‌زده آذربایجان بشتابند.»

کد مطلب 5695250

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