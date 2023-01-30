صدور پروانه کسب اصناف در گلستان ۳۱ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر درویش علی حسن زاده شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: ابتدای سال تا پایان دی ماه، هشت هزار و ۲۶۵ فقره پروانه کسب اصناف صادر شده که بیانگر پویایی بازار و رشد ۳۱ درصدی صدور پروانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان افزود: در ۱۰ ماهه اول امسال میزان صادرات غیرنفتی استان با رشد ۲۲ درصدی به ۱۸۱ میلیون دلار رسیده و این کالاها به ۳۲ کشور آسیایی، آفریقایی و اروپایی صادر شده است.

وی گفت: در اقدام هماهنگ با سایر دستگاه های نظارتی و بازرسی های انجام شده امسال ۷۴ پرونده قاچاق کالا با ارزش ۵.۹ میلیارد تومان کشف شده است.

حسن زاده ادامه داد: سهم صنعت، معدن و تجارت از اشتغال استان ۱۰ هزار شغل است که در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۸۹ درصد آن محقق شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان در خصوص تعداد پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس صادر شده از ابتدای سال تاکنون هم گفت: در ۱۰ ماه امسال ۸۳ پروانه بهره‌برداری به ارزش هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان با اشتغال هزار و ۳۷۹ نفر صادر شدو همچنین ۲۸۷ جواز تاسیس جدید با سرمایه‌گذاری ۹ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان با اشتغال ۷۴۴۹ نفر نهایی و ابلاغ شد.

وی بیان کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران ۶۵ پروانه بهره‌برداری معتبر معدن با ارزش ۳۴۹ میلیارد تومان صادر شده و هم اینک هزار و ۸۵۰ نفر در معادن استان فعال هستند.