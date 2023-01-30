تهران دیگر اراذل و اوباش ندارد/ کاهش ۹ درصدی جرایم سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی، روز دوشنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه امنیت یکی از اساسی‌ترین نیاز همه جوامع بشری است، افزود: حکمرانان موظف به برقراری این نیاز هستند.

وی ادامه داد: در نظام سربلند و مقدس جمهوری اسلامی ایران که دشمنان در طول ۴۴ سال گذشته همواره تلاش کردند تا نظام را دچار چالش کنند، امنیت همواره از اهمیت دوچندانی برخوردار بوده است.

رحیمی تصریح کرد: فراجا به عنوان رکن اصلی برقراری امنیت است و برقراری امنیت را در تمام نقاط کشور ایجاد کرده است و در پایتخت نیز این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس پلیس سابق تهران با بیان اینکه از سال ۹۶ که وارد فرماندهی تهران بزرگ شدم تلاش به تبیین امنیت کردم، گفت: همواره تلاش کردم تا امنیت با ثبات و پایدار تهران را برقرار کنم و بر همین اساس طرح‌های متنوعی را تبیین کردیم.

رحیمی ادامه داد: مردم ما باید بدانند که پلیس در حال تلاش برای مقابله با تمام جرایم است و اصلی ترین موضوع پلیس تهران، سرقت است.

وی با بیان اینکه برای مبارزه سرقت دو طرح اختصاصی ایجاد شده است، گفت: طرح رعد و طرح کاشف به مرحله اجرا در آمدند و امروز می‌توانیم بگوییم کاهش ۹ درصدی سرانه جرایم را در حوزه سرقت شاهد بوده‌ایم.

افزایش ۱۰ درصدی کشفیات پلیس

رحیمی تصریح کرد: همچنین افزایش ۱۰ درصدی در کشفیات داشته‌ایم و ۹۸ درصد اموال مسروقه کشف شدند.

رئیس پلیس سابق تهران با بیان اینکه دومین دغدغه مردم تهران مواد مخدر است، اظهار کرد: طی سالیان گذشته به صورت توأمان برنامه‌های مبارزه خود را پیش بردیم و بخش اعظمی از خرده فروشان و پارک‌های سطح شهر را پاکسازی کردیم.

رحیمی ادامه داد: منطقه جاجرود، شوش، مولودی، هرندی، دره فرحزاد همگی پاکسازی شدند و امروز می‌توانم بگویم بیش از ۹۰ درصد این مناطق پاکسازی شده‌اند.

شناسایی ۳۰۰ پلاک قرمز در تهران

وی گفت: با اجرای طرح ظفر و شناسایی ۳۰۰ پلاک قرمز اقدامات خوبی را پیش برده‌ایم.

رحیمی با اشاره به اراذل و اوباش، افزود: امروز دیگر هیچ اراذل و اوباشی وجود ندارد و پرونده‌های این بخش به پایان رسیده است.

رئیس پلیس سابق تهران با اشاره به پلیس فتا تهران گفت: امروز بیش از ۹۰ درصد جرایم فضای مجازی تهران کشف می‌شود.

رحیمی گفت: بازگرداندن هزاران میلیارد از اموال بیت‌المال، سلطان سکه، دلالی‌های حوزه ارز از جمله اقداماتی بوده است که انجام داده‌ایم.

فرمانده سابق انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه بیشترین فراخوان‌ها در تهران بود، اظهار کرد: دشمن تمرکز خود را بر تهران گذاشته بود اما تمام اغتشاشات توسط پلیس جمع شد.

وی گفت: با تبیین و ترسیم چشم‌انداز پلیس امورات را در مدت ۶ سال اداره و مدیریت کردیم و در حوزه ستاد اصلی‌ترین دغدغه ما معیشت پرسنل بود و انعقاد ساخت ۵ هزار مسکن ملکی و ۳ هزار مسکن سازمانی صورت گرفته است.