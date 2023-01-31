به گزارش خبرگزاری مهر، جشن بزرگ «پدر خوبان» به مناسبت خجسته میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) با مشارکت مؤسسه فرهنگی آموزشی هدایت میزان در فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

در ویژه برنامه «پدر خوبان» که یکشنبه شانزدهم بهمن ماه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۰۰ با حضور شماری از دانش آموزان مؤسسه فرهنگی آموزشی هدایت میزان و عموم شهروندان در سالن مبارک فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود، سعید عزیزی روانشناس و مشاور خانواده و چهره آشنای صدا و سیما برای جوانان و نوجوانان و عموم خانواده‌های حاضر در این نشست سخنرانی خواهد کرد.

مراسم مولودی خوانی با حضور کربلایی مجتبی محمودی، اجرای نمایش طنز و شاد گروه ماه باران و برپایی غرفه کودک در کنار این برنامه و همچنین مراسم اهدای جوایز به برندگان مسابقه کتابخوانی «بهار مردمان» بخش‌های دیگر این برنامه مناسبتی است.

علاقه مندان برای حضور در جشن ولادت امام علی علیه‌السلام، شرکت در مسابقه کتابخوانی یادشده و دریافت نسخه الکترونیکی کتاب «در جستجوی جانشین پیامبر (ص)» نوشته نادر فضلی تا ۱۵ بهمن ماه فرصت دارند از طریق پیوند yek.link/bahare_mardom اقدام کنند.