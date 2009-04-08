اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه هشت اعلام کرد این نمایشگاه شامل 20 اثر با مضامین اسماء الهی و آیات قرآنی است.

این سبک با استفاده از چاپ خط روی کاغذ سفید معمولی و با کمک چسب چوب و رنگ اکولین و در پایان احیای طرح با گواش به خلق اثر می‌رسد. علاقمندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه هر روز ساعت 9 تا 18 به نشانی نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، فرهنگسرای خانواده مراجعه کنند.

- مسابقه کتابخوانی "چشمه‌سار سلامتی" به عنوان ویژه‌برنامه‌ هفته سلامت در فرهنگسرای سلامت برگزار می‌شود. این مسابقه با توزیع 5000 کتاب با همین عنوان در میان مساجد، مدارس و شرکت‌کنندگان برپا می‌شود. علاقمندان می‌توانند جهت دریافت کتاب و فرم مسابقه به نشانی میدان رسالت، خیابان هنگام، میدان الغدیر، بلوار دلاوران، خیابان آزادگان شمالی، فرهنگسرای سلامت مراجعه کنند.

- نمایش‌های برگزیده دومین جشنواره کودک و تئاتر به همت معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در فرهنگسراهای مختلف به صحنه می‌رود. روابط عمومی فرهنگسرای بهمن اعلام کرد نمایش "آبی‌ترین آسمان" به نویسندگی علیرضا دهقانی و کارگردانی ماندانا عبقری در تالار مبارک فرهنگسرای بهمن اجرا می‌شود.

این نمایش ویژه کودکان و نوجوان از 22 فروردین تا دهم اردیبهشت در سانس 9، 10، 11 و 14 به روی صحنه می‌رود. مدارس، مهد کودک‌ها و خانواده‌های علاقمند می‌توانند هر روز (به جز ایام تعطیل) با تعیین وقت قبلی به نشانی میدان راه‌آهن، میدان بهمن، فرهنگسرای بهمن مراجعه کنند.

- کارگاه "نماز، سرود رهایی" به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ نماز یکشنبه 23 فروردین ساعت 14 در خانه فرهنگ تلاش برگزار می‌شود. روابط عمومی مناطق 16 و 19 اعلام کرد بانوان، کودکان و نوجوانان می‌توانند برای حضور در این کارگاه به نشانی خانی‌آباد نو، بلوار میلاد، جنب پارک 22 بهمن، خانه فرهنگ تلاش مراجعه کنند.

- نمایشگاه تابلوهای مسی با فلزهای رنگی اثر شاه‌حسینی از بیستم فروردین تا سوم اردیبهشت ساعت 8 تا 19 در نگارخانه مهتاب برپاست. روابط عمومی فرهنگسرای کار اعلام کرد این نمایشگاه شامل 30 قطعه اثر نقاشی است. علاقمندان می‌توانند به نشانی بزرگراه یادگار امام (ره) جنوبی، میدان هاشمی، شماره 63، فرهنگسرای کار، نگارخانه مهتاب مراجعه کنند.

- نمایشگاه گروهی نقاشی و عکاسی گروه رنگ آوا از سی‌ام فروردین تا هفتم اردیبهشت ساعت 16:30 تا 20 در نگارخانه آثار برگزار می‌شود. همچنین نمایشگاه نقاشی سیما حسینی از 12 تا 16 اردیبهشت در این نگارخانه برپاست.

ساعت بازدید برای عموم هر روز به جز پنجشنبه و جمعه ساعت 16 تا 20 است. علاقمندان می‌توانند به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، نرسیده به چهارراه لبافی‌نژاد، پلاک 136 قدیم (27 جدید) مراجعه کنند.

- نمایشگاه آثار تصویرسازی سعیده فروغی و فروزان شاه‌کوپا و همچنین نمایشگاه خوشنویسی محمدتقی مختار ملکی شنبه 22 فروردین ساعت 17 تا 20 به ترتیب در سالن اصلی و غربی نگارخانه کمال‌الدین بهزاد برگزار می‌شود.

این نمایشگاه تا پنجشنبه 27 فروردین ساعت 11 تا 20 در این نگارخانه برپاست. علاقمندان می‌توانند به نشانی بلوار کشاورز، نبش خیابان 16 آذر، پلاک 312-316 مراجعه کنند.