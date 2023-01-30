به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه دانایی ظهر امروز در آئین اختتامیه این جشنواره که در سالن میلاد کرج برگزار شد، نقش رسانه‌ها را در جهاد تبیین بی بدیل خواند و مطرح کرد: هفتمین دوره جشنواره ابوذر استان البرز با شعار البرز قوی به ایستگاه پایانی رسید.

وی با اشاره به بخش‌ها و محورهای این جشنواره عنوان کرد: با مطالعه، مشاهده و ارزیابی ۴۱۴ اثری که از سوی اصحاب رسانه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود، متوجه شدیم که محور ایثار و شهادت در بین اصحاب رسانه، مورد توجه بیشتری قرار دارد.

دبیر هفتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان البرز عنوان کرد: در روزهای پر آشوب اخیر با وجود همه توطئه‌های دشمنان، شاهد بودیم که بر خلاف تصور آنها، دهه هشتادی‌ها و هفتادی‌ها وارد میدان مبارزه شدند و حتی برخی از آنها در این مسیر به شهادت رسیدند.

دانایی بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا جایگاه جشنواره ابوذر در سطح کشور و استان به عنوان یک برند مورد توجه قرار گیرد که در این راستا لازم است با نگاهی عمیق‌تر و دقیق‌تر به مسائل و مشکلات بنگریم و با مطالبه گری صحیح در جهت رفع مشکلات مردم و جامعه گام برداریم.

وی با اشاره به منشور اخلاق رسانه‌ای از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، مطرح کرد: در بخشی از این منشور آمده است: «… زیادتر نگویید از آنچه که هست، از آنچه که باید و شاید، منصف باشیم، عادل باشیم. این‌ها آن وظایف ماست. این‌جور نیست که ما چون مجاهدیم، چون مبارزیم، چون انقلابی هستیم، بنابراین هر کسی که از ما یک ذره – به خیال ما و با تشخیص ما – کمتر است، حق داریم که درباره اش هر چی که می‌توانیم بگوئیم.

دانایی افزود: در ادامه این منشور آمده است: «نه، این‌جوری نیست. بله، ایمان‌ها یکسان نیست، حدود یکسان نیست و بعضی بالاتر از بعضی دیگر هستند. خدا هم این را می‌داند و ممکن است بندگان صالح خدا هم بدانند؛ لکن در مقام تعامل و در مقام زندگی جمعی، باید این اتحاد و این انسجام حفظ بشود و این تمایزها کم بشود…»

دبیر هفتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان البرز اذعان کرد: امروز این منشور باید در راستای ایجاد حرکت‌های جمعی، سرلوحه امور تمام خبرنگاران و اهالی قلم و رسانه قرار گیرد. هفتمین جشنواره ابوذر نیز امروز در این مکان به کار خود پایان می‌دهد اما رسالت خبرنگاران در مسیر روشنگری نه تنها به پایان نرسیده و تمام شدنی نیست بلکه لازم است ادامه داشته باشد.