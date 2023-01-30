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۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۱۷:۵۹

دبیر هفتمین جشنواره ابوذر البرز:

منشور اخلاق رسانه‌ای از دیدگاه رهبری سرلوحه خبرنگاری قرار گیرد

منشور اخلاق رسانه‌ای از دیدگاه رهبری سرلوحه خبرنگاری قرار گیرد

کرج- دبیر هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان البرز گفت: منشور اخلاق رسانه ای از دیدگاه رهبر معظم انقلاب باید در راستای ایجاد حرکت های جمعی، سرلوحه امور تمام خبرنگاران و اهالی قلم قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه دانایی ظهر امروز در آئین اختتامیه این جشنواره که در سالن میلاد کرج برگزار شد، نقش رسانه‌ها را در جهاد تبیین بی بدیل خواند و مطرح کرد: هفتمین دوره جشنواره ابوذر استان البرز با شعار البرز قوی به ایستگاه پایانی رسید.

وی با اشاره به بخش‌ها و محورهای این جشنواره عنوان کرد: با مطالعه، مشاهده و ارزیابی ۴۱۴ اثری که از سوی اصحاب رسانه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود، متوجه شدیم که محور ایثار و شهادت در بین اصحاب رسانه، مورد توجه بیشتری قرار دارد.

دبیر هفتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان البرز عنوان کرد: در روزهای پر آشوب اخیر با وجود همه توطئه‌های دشمنان، شاهد بودیم که بر خلاف تصور آنها، دهه هشتادی‌ها و هفتادی‌ها وارد میدان مبارزه شدند و حتی برخی از آنها در این مسیر به شهادت رسیدند.

دانایی بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا جایگاه جشنواره ابوذر در سطح کشور و استان به عنوان یک برند مورد توجه قرار گیرد که در این راستا لازم است با نگاهی عمیق‌تر و دقیق‌تر به مسائل و مشکلات بنگریم و با مطالبه گری صحیح در جهت رفع مشکلات مردم و جامعه گام برداریم.

وی با اشاره به منشور اخلاق رسانه‌ای از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، مطرح کرد: در بخشی از این منشور آمده است: «… زیادتر نگویید از آنچه که هست، از آنچه که باید و شاید، منصف باشیم، عادل باشیم. این‌ها آن وظایف ماست. این‌جور نیست که ما چون مجاهدیم، چون مبارزیم، چون انقلابی هستیم، بنابراین هر کسی که از ما یک ذره – به خیال ما و با تشخیص ما – کمتر است، حق داریم که درباره اش هر چی که می‌توانیم بگوئیم.

دانایی افزود: در ادامه این منشور آمده است: «نه، این‌جوری نیست. بله، ایمان‌ها یکسان نیست، حدود یکسان نیست و بعضی بالاتر از بعضی دیگر هستند. خدا هم این را می‌داند و ممکن است بندگان صالح خدا هم بدانند؛ لکن در مقام تعامل و در مقام زندگی جمعی، باید این اتحاد و این انسجام حفظ بشود و این تمایزها کم بشود…»

دبیر هفتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان البرز اذعان کرد: امروز این منشور باید در راستای ایجاد حرکت‌های جمعی، سرلوحه امور تمام خبرنگاران و اهالی قلم و رسانه قرار گیرد. هفتمین جشنواره ابوذر نیز امروز در این مکان به کار خود پایان می‌دهد اما رسالت خبرنگاران در مسیر روشنگری نه تنها به پایان نرسیده و تمام شدنی نیست بلکه لازم است ادامه داشته باشد.

کد مطلب 5696401

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