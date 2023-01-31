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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۷:۱۰

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارومیه:

مساجد ارومیه آماده اسکان زلزله زده های خوی هستند

مساجد ارومیه آماده اسکان زلزله زده های خوی هستند

ارومیه- رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارومیه از آماده سازی مساجد استان برای اسکان زلزله زدگان خوی خبر داد.

حجت الاسلام حسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از هماهنگی مساجد ارومیه برای اسکان موقت زلزله زدگان خوی خبر داد و افزود: از ساعت اولیه زلزله در خوی، طی جلسه‌ای که در فرمانداری ارومیه برگزار شد، با مساجد ارومیه جهت اسکان زلزله زده‌ها هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است و مساجد ارومیه آماده اسکان هستند و تاکنون هم برخی مساجد میزبان اهالی خوی هستند.

وی اضافه کرد: روحانیت، هیئتی‌ها و مساجد ارومیه پای کار خدمت و کمک به زلزله زدگان خوی هستند و در این زمینه جمع آوری کمک‌ها و ارسال به مناطق زلزله زده، به صورت خودجوش توسط طلاب، روحانیون و هیئتی‌ها آغاز شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارومیه افزود: مساجد لطفعلی خان، امام خمینی (ره) شهرک شهریار، موسی بن جعفر، امام هادی محله کشتارگاه، حاجی پیرلو، یازهرا محله حسین آباد، حسینیه ثارالله و مصلای بزرگ امام خمینی (ره) ارومیه آماده اسکان برای زلزله زدگان خوی می‌باشد و احتمال افزایش این مساجد وجود دارد.

وی ادامه داد: مردم مؤمن و متدین ارومیه همیشه نشان دادند که در سختی‌ها و زلزله و سیل در کنار هم وطنان خود هستند و آنها را تنها نمی‌گذارند و طی تماس‌هایی که با شهرستان خوی داریم، نیازها برآورده می‌شود و بر اساس آن نیازها کمک‌های مردمی جمع آوری می‌شود و لذا تهیه و ارسال، لوازم گرمایشی و خوراک و مواد غذایی در اولویت کمک‌های مردمی است.

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کد مطلب 5696621

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      2 1
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      حیف هست ندیدبعد چندروز خدا خوشش نمیاد
    • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      3 0
      پاسخ
      نگران خوی هستیم اگر ملت هستیم باید اینجا وفاق نشان بدهیم واقعاً در این سرما شرایط این بندگان خدا خوب نیست خبری از اطلاع رسانی صدا و سیما هم نیست قبلا در این شرایط هلال احمر از مردم کمک جمع‌آوری می کرد الان خبری نیست
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      0 1
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      زن و بچه ها و افراد مسن را به جنوب انتقال بدهید تا کمک رسانی راحت تر باشه

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