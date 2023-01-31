مساجد ارومیه آماده اسکان زلزله زده های خوی هستند

حجت الاسلام حسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از هماهنگی مساجد ارومیه برای اسکان موقت زلزله زدگان خوی خبر داد و افزود: از ساعت اولیه زلزله در خوی، طی جلسه‌ای که در فرمانداری ارومیه برگزار شد، با مساجد ارومیه جهت اسکان زلزله زده‌ها هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است و مساجد ارومیه آماده اسکان هستند و تاکنون هم برخی مساجد میزبان اهالی خوی هستند.

وی اضافه کرد: روحانیت، هیئتی‌ها و مساجد ارومیه پای کار خدمت و کمک به زلزله زدگان خوی هستند و در این زمینه جمع آوری کمک‌ها و ارسال به مناطق زلزله زده، به صورت خودجوش توسط طلاب، روحانیون و هیئتی‌ها آغاز شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارومیه افزود: مساجد لطفعلی خان، امام خمینی (ره) شهرک شهریار، موسی بن جعفر، امام هادی محله کشتارگاه، حاجی پیرلو، یازهرا محله حسین آباد، حسینیه ثارالله و مصلای بزرگ امام خمینی (ره) ارومیه آماده اسکان برای زلزله زدگان خوی می‌باشد و احتمال افزایش این مساجد وجود دارد.

وی ادامه داد: مردم مؤمن و متدین ارومیه همیشه نشان دادند که در سختی‌ها و زلزله و سیل در کنار هم وطنان خود هستند و آنها را تنها نمی‌گذارند و طی تماس‌هایی که با شهرستان خوی داریم، نیازها برآورده می‌شود و بر اساس آن نیازها کمک‌های مردمی جمع آوری می‌شود و لذا تهیه و ارسال، لوازم گرمایشی و خوراک و مواد غذایی در اولویت کمک‌های مردمی است.

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