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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۷:۴۸

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد؛

تکرار سقوط بهمن در محور خوانسار /مسیر ۹ روستای فریدونشهر مسدود شد

تکرار سقوط بهمن در محور خوانسار /مسیر ۹ روستای فریدونشهر مسدود شد

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: سقوط بهمن در محور خوانسار – بویین میاندشت منجر به مسدود شدن این محور شده است.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها در استان اصفهان اظهار داشت: به علت شدت بارش‌ها در استان اصفهان مسیر ۹ روستای شهرستان فریدونشهر مسدود شده است.

وی افزود: همچنین محور خوانسار به بویین میاندشت به دلیل ریزش بهمن و کولاک مسدود است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: همچنین به دلیل شدت بارش برف و کولاک و کاهش دما و به منظور جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از لغزندگی معابر و جاده‌های ارتباطی تمامی دوره‌های آموزشی مدارس در شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، بویین میاندشت، خوانسار و چادگان امروز غیر حضوری شد.

کد مطلب 5696625

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