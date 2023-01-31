تکرار سقوط بهمن در محور خوانسار /مسیر ۹ روستای فریدونشهر مسدود شد

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت بارش‌ها در استان اصفهان اظهار داشت: به علت شدت بارش‌ها در استان اصفهان مسیر ۹ روستای شهرستان فریدونشهر مسدود شده است.

وی افزود: همچنین محور خوانسار به بویین میاندشت به دلیل ریزش بهمن و کولاک مسدود است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: همچنین به دلیل شدت بارش برف و کولاک و کاهش دما و به منظور جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از لغزندگی معابر و جاده‌های ارتباطی تمامی دوره‌های آموزشی مدارس در شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، بویین میاندشت، خوانسار و چادگان امروز غیر حضوری شد.