خیرین به یاری زلزله زده های خوی آمدند/ ۶ تریلی مواد غذایی اهدا شد

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کمک رسانی به مناطق زلزله زده خوی اظهار کرد: مؤسسات خیریه و داوطلبان زلزله‌زدگان خوی را تنها نگذاشتند و با اهدای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به جمعیت هلال‌احمر، مرهم دل آنها شدند.

وی ادامه داد: دو هزار و ۴۰۰ دستگاه دستگاه چادر از طریق ۶ دستگاه خودروی سنگین تریلی به همراه ۶ دستگاه تریلی مواد غذایی هم به همت خیرین و داوطلبان جمعیت هلال احمر برای کمک به زلزله‌زدگان تهیه و اهدا شد.

محبوبی گفت: با وقوع زلزله در خوی و مناطق اطراف آن، همه از جمله خیرین و داوطلبان پای کار آمدند و به زلزله‌زدگان دلگرمی دادند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی تصریح کرد: در راستای این اهداف خیرخواهانه، ۱۰۰۰ بسته نان خشک توسط مؤسسه خیریه بوتراب تهیه و به اردوگاه شهرک ولیعصر تحویل داده شد، همچنین ۶۰ دستگاه والور و ۳۰ تخته پتو نیز توسط گروه جهادی تهیه و تحویل اردوگاه مدرسه صائب شد.