  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۴

سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی:

خیرین به یاری زلزله زده های خوی آمدند/ ۶ تریلی مواد غذایی اهدا شد

خیرین به یاری زلزله زده های خوی آمدند/ ۶ تریلی مواد غذایی اهدا شد

ارومیه - سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از کمک رسانی خیرین به زلزله زدگان خوی خبر داد.

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کمک رسانی به مناطق زلزله زده خوی اظهار کرد: مؤسسات خیریه و داوطلبان زلزله‌زدگان خوی را تنها نگذاشتند و با اهدای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به جمعیت هلال‌احمر، مرهم دل آنها شدند.

وی ادامه داد: دو هزار و ۴۰۰ دستگاه دستگاه چادر از طریق ۶ دستگاه خودروی سنگین تریلی به همراه ۶ دستگاه تریلی مواد غذایی هم به همت خیرین و داوطلبان جمعیت هلال احمر برای کمک به زلزله‌زدگان تهیه و اهدا شد.

محبوبی گفت: با وقوع زلزله در خوی و مناطق اطراف آن، همه از جمله خیرین و داوطلبان پای کار آمدند و به زلزله‌زدگان دلگرمی دادند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی تصریح کرد: در راستای این اهداف خیرخواهانه، ۱۰۰۰ بسته نان خشک توسط مؤسسه خیریه بوتراب تهیه و به اردوگاه شهرک ولیعصر تحویل داده شد، همچنین ۶۰ دستگاه والور و ۳۰ تخته پتو نیز توسط گروه جهادی تهیه و تحویل اردوگاه مدرسه صائب شد.

کد مطلب 5696767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها