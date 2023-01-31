محقق ایرانی لنز پیشگیری از خشکی چشم ابداع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، به طور معمول CLIDE زمانی اتفاق می افتد که مایع اشک چشم فرد فقط روی لنز روان می شود و به زیر آن نفوذ نمی کند. در نتیجه اشک های روی لنز تبخیر می شوند و رطوبت کافی برای بخشی از چشم که زیر لنز قرار دارند، وجود نخواهد داشت.

به طور معمول CLIDe با چکاندن قطره اشک مصنوعی در چشم برطرف می شود اما محققان روش های مختلفی برای درمان آن ابداع کرده اند مانند لنزی که با برق شارژ می شود، یک ایمپلنت که غده اشکی را در چشم تحریک می کند، یک ماده روان کننده از مولکول های موجود در معده خوک ابداع شده و پروبی که کاربر در بینی خود فرو می برد تا اعصاب داخل آن را تحریک کند.

هرچند تمام این روش ها مزایا و معایب خود را دارند اما محققان انستیتو تراساکی در کالیفرنیا ابزاری ساده ابداع کرده اند که نیازی نیست کاربر برای فعالسازی آن تلاش زیادی انجام دهد.

حاصل تلاش های این محققان لنزی است که میکروکانال هایی در آن وجود دارد. هر کانال از مخزنی برای جمع آوری اشک در جلوی چشم شروع و به مخزنی برای آزادسازی اشک زیر لنز منتهی می شود. کانال های مذکور به شکل مارپیچ تنظیم شده اند و هرکدام اشک را از نزدیک مرکز لنز جمع آوری و در نزدیکی لبه های آن تخلیه می کنند. البته مرکز لنز که مردمک چشم زیر آن قرار دارد کاملا شفاف باقی می ماند.

نکته مهم تر آنکه در این لنز، قابلیت انتقال اشک هنگام پلک زدن کاربر فعال می شود. این بدان معنا است که هر وقت کاربر به طور طبیعی پلک بزند، میکروکانال های لنز مذکور فعال می شوند.

این ابزار روی دستگاهی آزمایش شده که پلک زدن را شبیه سازی می کند. همچنین قرار است لنز مذکور روی حیوانات و بعدا داوطلبان انسانی نیز آزمایش شود.

علی خادم حسینی محقق ایرانی که مدیر ارشد انستیتو تراساکی است در این باره می گوید: تیم ما روش های خلاقانه ای به کار گرفته تا راه حلی برای میلیون ها نفر فراهم کند.

تحقیق مذکور در ژورنال «اسمال» منتشر شده است.