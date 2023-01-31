۳۰ بازیکن به تیم فوتبال جوانان ایران دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، برنامه نهایی اردوهای تیم ملی فوتبال جوانان ایران برای حضور در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا مشخص شد که طی آن ۳۰ بازیکن از تاریخ ۱۴ بهمن ماه لغایت ۴ اسفند در این اردو حضور خواهند داشت.

کادر فنی تیم فوتبال جوانان ایران اسامی ۳۰ بازیکن را برای حضور در این اردو مشخص کرد تا پس از چند روز تمرین بتواند ۲۳ بازیکن نهایی خود را انتخاب کند.

لیست اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی جوانان به شرح زیر است:

* امیر ابراهیم زاده و میلاد کر از تراکتور

* محمدجواد حسین نژاد، صادق صالحی، ارشیا سرشوق از سپاهان

* دانیال ایری و مهدی گودرزی از ذوب آهن

* ادیب زارعی از شاهین بوشهر

* محمد خلیفه، حسین حاجی زاده و علیرضا عنایت از پرسپولیس

* محمدرضا ترابی، مهران فیض آبادی و مهدی طایفه از استقلال

* علی اکبر رنجبر از پیکان

* فرهاد زاوشی و سعید سحرخیزان از هوادار

* امین پیل‌علی، عرفان قربانی و امیر اسلام طلب از کیا

* علیرضا صفری از سایپا

* محمد امین حزباوی از فولاد

* فرزین معامله گری از ایمان سبز شیراز

* علیرضا سعدی پوراز فجر شهید سپاسی شیراز

* امیر شهیم از گلگهر سیرجان

* علی رضایی از بعثت کرمانشاه

* محمدرضا بردبار از ملوان بندرانزلی

* مرصاد سیفی از نساجی قائم شهر

* مجتبی فخریان از آلومینیوم اراک

* سلیم توماج از فنرباغچه ترکیه