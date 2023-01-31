کتابخانه های عمومی فارس فعال شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه صبح سه شنبه در شورای کتابخانه های عمومی فارس بیان کرد: درحوزه توسعه کتابخانه‌ها باید حرکت جدی در استان شکل گیرد و فارس الگوی کشور شود.

ایمانیه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان فارس، با اشاره به اینکه باید نهضت توسعه کتابخانه‌ها در استان رونق گیرد، گفت: کتابخانه‌های بسیاری در ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد و همچنین فرهنگسراهای سطح استان وجود دارد که لازم است این مراکز را با روش‌ها و مکانیزم‌های جدید فعال کنیم تا به مردم خدمات ارائه کنند.

استاندار فارس افزود: با اجرای طرح‌های هدفمند می‌توانیم عموم مردم را به مشارکت در توسعه کتابخانه‌ها دعوت کنیم. در هر خانه‌ای کتاب‌هایی است که خوانده نمی‌شود؛ مردم می‌توانند با اهدای این کتاب‌ها در رونق گیری مراکز کتابخانه‌ای مشارکت کنند.

ایمانیه با بیان اینکه نهضت کتابخوانی در استان لازم است رونق گیرد تا فارس الگوی کشور شود، افزود: توسعه کتابخانه‌ها به کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد؛ دفتر امور اجتماعی استانداری، کتابخانه‌های عمومی فارس و شهرداری‌های فارس در کنترل آسیب‌های اجتماعی از طریق کتاب و کتابخوانی همکاری و ارتباط بیشتری داشته باشند.

وی اظهار کرد: با هزینه‌های اندک می‌توان طرح‌های تحول آفرین در حوزه فرهنگ ایجاد کرد. باید بررسی کنیم که در حال حاضر ارتباط نسل جوان با کتابخوانی چگونه است و کتاب و کتابخانه برای آن‌ها چگونه تعریف شده است.

نماینده عالی دولت در فارس در ادامه همچنین با اشاره به تعیین مکان کتابخانه مرکزی شیراز در یکی از بوستان‌های مرکز شهر، بر تسریع روند تحویل این زمین به کتابخانه‌های عمومی از سوی شورای شهر و شهرداری شیراز تاکید کرد و گفت: لازم است بررسی‌ها و مطالعات اولیه این پروژه توسط مشاور آغاز شود.

ایمانیه همچنین افزود: لازم است پیگیری کنیم فعالیت دارالکتب شهید آیت الله مطهری در شیراز به حجم فعالیت سابق و حتی بالاتر برگردد.