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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۲۷

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد؛

افتتاح پنج پروژه ورزشی طی دهه فجر در خراسان جنوبی

افتتاح پنج پروژه ورزشی طی دهه فجر در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: پنج پروژه ورزشی با اعتبار ۱۹۵ میلیارد ریال طی ایام دهه فجر در خراسان جنوبی افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین خسروی صبح سه شنبه در نشست خبری ستاد دهه فجر خراسان جنوبی اظهار کرد: ۴۱۶ برنامه فرهنگی و ورزشی در ایام دهه فجر توسط ادارات شهرستان‌های خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اختتامیه مسابقات ورزشی کارکنان دولت را برگزار می‌کنیم، بیان کرد: برگزاری مسابقات مینی فوتبال جام محلات ایرانیان از دیگر برنامه‌های دهه فجر در خراسان جنوبی است.

خسروی افزود: همچنین در دهه فجر میزبان اردوی مشترک تیم کبدی کشور عراق و شهرستان طبس خواهیم بود که یک اتفاق جذاب و برجسته است.

وی با تأکید بر اینکه دهه فجر میزبان مسابقات لیگ بسکتبال بانوان خواهیم بود، گفت: موتور سواران ورزشکار با همکاری نیروی انتظامی در روز ۱۲ بهمن رژه موتوری خواهند داشت.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: همچنین تجهیز هشت خانه ورزش روستایی در برنامه‌های دهه فجر سال جاری است.

راه اندازی نمایشگاه خیریه

خسروی اظهار کرد: در حوزه بانوان هم برنامه‌هایی اعم از طبیعت گردی، برنامه فراغت بانوان با ورزش و جام نشاط و تندرستی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در دهه فجر سالن ورزشی چند منظوره روستای تیغاب شهرستان قائنات با مساحت هزار و ۵۰۰ متر مربع و اعتبار هزینه شده ۹۰ میلیارد ریال افتتاح شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: زمین چمن فوتبال بزرگ شهر سربیشه به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و اعتبار ۷۰ میلیارد ریال نیز به بهره برداری خواهد رسید.

خسروی ادامه داد: در مجموع پنج پروژه ورزشی با ۱۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع و اعتبار هزینه شده ۱۹۵ میلیارد ریال در شهرستان‌های بیرجند، قاین، سربیشه، طبس و زیرکوه افتتاح می‌شود.

وی افزود: راه اندازی نمایشگاه خیریه با ۵۰ غرفه در راستای توانمند سازی جوانان و حمایت از کسب و کارهای کوچک از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده در دهه فجر است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی یادآور شد: در حال حاضر ۷۹ سمن در خراسان جنوبی فعالیت دارد.

کد مطلب 5696826

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