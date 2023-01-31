افتتاح پنج پروژه ورزشی طی دهه فجر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین خسروی صبح سه شنبه در نشست خبری ستاد دهه فجر خراسان جنوبی اظهار کرد: ۴۱۶ برنامه فرهنگی و ورزشی در ایام دهه فجر توسط ادارات شهرستان‌های خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اختتامیه مسابقات ورزشی کارکنان دولت را برگزار می‌کنیم، بیان کرد: برگزاری مسابقات مینی فوتبال جام محلات ایرانیان از دیگر برنامه‌های دهه فجر در خراسان جنوبی است.

خسروی افزود: همچنین در دهه فجر میزبان اردوی مشترک تیم کبدی کشور عراق و شهرستان طبس خواهیم بود که یک اتفاق جذاب و برجسته است.

وی با تأکید بر اینکه دهه فجر میزبان مسابقات لیگ بسکتبال بانوان خواهیم بود، گفت: موتور سواران ورزشکار با همکاری نیروی انتظامی در روز ۱۲ بهمن رژه موتوری خواهند داشت.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: همچنین تجهیز هشت خانه ورزش روستایی در برنامه‌های دهه فجر سال جاری است.

راه اندازی نمایشگاه خیریه

خسروی اظهار کرد: در حوزه بانوان هم برنامه‌هایی اعم از طبیعت گردی، برنامه فراغت بانوان با ورزش و جام نشاط و تندرستی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در دهه فجر سالن ورزشی چند منظوره روستای تیغاب شهرستان قائنات با مساحت هزار و ۵۰۰ متر مربع و اعتبار هزینه شده ۹۰ میلیارد ریال افتتاح شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: زمین چمن فوتبال بزرگ شهر سربیشه به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و اعتبار ۷۰ میلیارد ریال نیز به بهره برداری خواهد رسید.

خسروی ادامه داد: در مجموع پنج پروژه ورزشی با ۱۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع و اعتبار هزینه شده ۱۹۵ میلیارد ریال در شهرستان‌های بیرجند، قاین، سربیشه، طبس و زیرکوه افتتاح می‌شود.

وی افزود: راه اندازی نمایشگاه خیریه با ۵۰ غرفه در راستای توانمند سازی جوانان و حمایت از کسب و کارهای کوچک از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده در دهه فجر است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی یادآور شد: در حال حاضر ۷۹ سمن در خراسان جنوبی فعالیت دارد.