به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ بهمن) مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با درآمدهای عملیاتی (با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: در موضوع درآمدهای مالیاتی عملکرد ما در سال جاری تا الان تحقق حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان (همت) است که نسبت به سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است و تا پایان سال نیز پیش‌بینی تحقق ۴۶۵ همت تحقق خواهیم داشت که در مجموع تحقق ۱۰۳ درصدی خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه در سال قبل رشد ۶۰ درصدی در درآمدهای مالیاتی داشتیم، متذکر شد: مهمترین رویکرد ما در تحقق درآمدهای مالیاتی، عدالت مالیاتی و مقابله با فرارهای مالیاتی بزرگ یعنی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. در این زمینه یک مورد فرار مالیاتی بالای ۱,۲۰۰ میلیارد تومان را شناسایی کردیم و در حال وصول آن هستیم. همچنین در موردی دیگر در حال پیگیری یک فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی هستیم و تاکنون بیش از ۲۰ مورد فرار مالیاتی بزرگ را پیگیری کرده‌ایم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: گستره فرارهای مالیاتی بیشتر از این مواردی است که تا امروز به آن دست یافته‌ایم. در سال قبل با شناسایی ۲.۲ میلیون مودی جدید مالیاتی در اشخاص حقیقی زمینه وصول مالیات را از کسانی که تاکنون مالیات نمی‌دادند، فراهم کردیم و امسال ۱.۵ میلیون اظهارنامه جدید دریافت کردیم. در سال جاری نیز ۱ میلیون مودی جدید شناسایی کردیم که در سال آینده از آنها اظهارنامه دریافت خواهیم کرد.

منظور گفت: در سال قبل بالغ بر ۳۰۰ هزار شخص حقوقی و شرکت را که فعالیت اقتصادی داشتند اما اظهار نامه ندادند، شناسایی کردیم و بر اساس قانون برای آنها اظهارنامه مالیاتی برآوردی تولید کردیم و به دنبال وصول آن هستیم. همچنین در ۴ سال قبل بالغ بر ۳ میلیون شخص حقیقی فعال را شناسایی کردیم که اظهارنامه ندادند و مالیات پرداخت نکردند که برای آنها نیز بالغ بر ۶۰ همت مالیات شناسایی کردیم و در آستانه وصول آن هستیم.

رئیس سازمان مالیاتی کشور بیان کرد: نظام مالیاتی در تلاش است که هر کسی که فعالیت اقتصادی می‌کند، به عنوان مودی در تور مالیات قرار گیرد. در سال آینده ۷۰۰ همتی را که پیش‌بینی شده است، با شناسایی فرارهای مالیاتی وصول می‌کنیم.