  1. جامعه
  2. شهری
۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۰۵

در یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران مطرح شد؛

بودجه ۷۵ هزار میلیاردی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲ تصویب شد

بودجه ۷۵ هزار میلیاردی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲ تصویب شد

مبلغ ۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان بودجه سال آینده شهرداری تهران تنظیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران در دستور کار یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران قرار گرفت.

در ابتدا، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۵۶ درصد رشد داشته است، گفت‌: شهرداری تهران بودجه ۷۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومانی را ارائه داد و مبنای بودجه سال آینده برنامه چهارساله توسعه است و عملکرد ۹ ماهه شهرداری تهران بررسی شد.

وی ادامه داد: پیش بینی سه ماه آخر سال بر اساس گزارش‌های شهرداری حقوق دستمزدها بررسی شدند.

آخوندی گفت: بعد از گزارش‌های شهرداری قرار شد تا پایان دی ماه ۳۸ هزار میلیارد تومان محقق شده است و مابقی هنوز به ثبت نرسیده است و نتیجه گرفته‌ایم عدد تحقق امسال از عدد تصویب شده بیشتر می‌شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به حمل و نقل عمومی گفت: ۳۳ درصد سهم حمل و نقل عمومی جهش بسیار خوبی برای سال آینده دارد.

آخوندی با اشاره به رقم کمیسیون تلفیق گفت: ۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تراز کمیسیون تلفیق برای بودجه سال آینده تنظیم شد.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: امسال در حوزه حمل و نقل عمومی اقدامی صورت نگرفته است و مردم به حمل و نقل عمومی احتیاج دارند.

وی ادامه داد: بر همین اساس بنا شد رقم عمده‌ای به حمل و نقل عمومی اختصاص یابد و قرار شد ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌تر از آنچه که در لایحه بودجه برای حمل و نقل در نظر گرفته شده به حمل و نقل عمومی تخصیص یابد که تا پایان سال بتوانیم حداقل ۲ هزار دستگاه به شهر تهران بی افزاییم.

در ادامه مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری و افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای بودجه حمل و نقل شهرداری تهران به تصویب رسید.

کد مطلب 5696896
مهشید جعفری معظم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها