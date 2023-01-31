به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبدالله‌پور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: دهه فجر کلید گشاینده درهای پیروزی به روی این ملت عظیم بود که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را به ارمغان آورد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این روزها، روزهایی ماندگار و فراموش ناشدنی در تاریخ ملت بزرگ ما است، افزود: این انقلاب با رهبری حضرت امام خمینی (ره) به پیروزی رسید و با وجود تمامی توطئه‌های استکبار جهانی از جمله جنگ تحمیلی هشت ساله، فشارها و تحریم‌های اقتصادی ظالمانه، ترور ناجوانمردانه چندین هزار ایرانی، راه‌اندازی و تجهیز گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب و دهها دسیسه دیگر در مسیر رشد و توسعه همه جانبه در حرکت است.

وی بیان کرد: استکبار جهانی به سرکردگی رژیم صهیونیستی و شیطان بزرگ آمریکا با ایجاد فتنه و آشوب در کشور سعی داشت تا انقلابی که مبتنی بر بینش عمیق توحیدی و الهام گرفته از انقلاب سرخ عاشورای حسینی بوده و در آن عده‌ای قلیل، با اعتقادی وسیع و راسخ، نیروهای کفر و باطل را شکست دادند و چشم قدرتمندان را خیره ساختند را سرنگون کند.

سردار عبدالله پور ادامه داد: جوانان و مردم با بصیرت ایران اسلامی با پای گذاردن در دایره معنویت و ایثار و شهادت تمامی توطئه‌های دشمن را نقشه بر آب کردند.