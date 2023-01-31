شهروندان از تردد در محورهای کوهستانی خودداری کنند

غلامعلی نوربخش در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به لطف خدا بارشها در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است و این بارشها در برخی شهرستانها بهصورت برف و در بعضی دیگر به صورت باران ادامه دارد.
وی افزود: با توجه به پیشبینی ادارهکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری این بارشها بهصورت متناوب تا پایان هفته ادامه دارد و عمده بارشها بهویژه در مناطق کوهستانی و سردسیر استان به شکل برف است.
رئیس پلیسراه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: چنانچه ضرورتی در سفر شهروندان و رانندگان این استان وجود ندارد، از تردد در محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان خودداری کنند و در صورت ضرورت ضمن اطلاع از وضعیت جادهها از طریق تلفن ۱۴۱ راهداری با اطمینان از سالم بودن خودرو و آمادگی لازم، تجهیزات ایمنی مثل زنجیر چرخ را حتماً به همراه داشته باشند.
نوربخش عنوان کرد: رانندگان در طول سفر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و سرعت مطمئنه را مدنظر داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کلیه جادههای چهارمحال و بختیاری باز هستند و مشکلی در تردد خودروها وجود ندارد.
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