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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۵۸

توسلی در تذکری؛

۶ ماه از ارائه تقاضای استیضاح وزیر ورزش به هیئت رئیسه مجلس گذشت

۶ ماه از ارائه تقاضای استیضاح وزیر ورزش به هیئت رئیسه مجلس گذشت

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس گفت: بیش از ۶ ماه است که تقاضای استیضاح وزیر ورزش با ۲۲ رای به هیأت رئیسه داده شده و همچنان وزیر ورزش از انجام وظایف و تعهدات خود ناتوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله توسلی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ بهمن ماه) مجلس در تذکری شفاهی، گفت: پناهندگی متعدد ورزشکاران همچنان ادامه دارد و متأسفانه کشور به سمت خلأ قهرمانی پیش می‌رود.

وی بیان کرد: ما رفتار برخی از ورزشکاران در حوادث ماه‌های اخیر را محکوم می‌کنیم، اما وزارت ورزش چه برنامه‌ای برای این افراد دارد؟

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بازی فوتبال اگر بازیکنی دو کارت زرد بگیرد از بازی بعدی محروم می‌شود و این قانون بازی و ورزش است. چرا وزیر ورزش که تاکنون دو کارت زرد از مجلس گرفته همچنان پاسخگوی عملکرد خود نیست؟

توسلی اظهار داشت: بیش از ۶ ماه است که تقاضای استیضاح وزیر ورزش با ۲۲ به هیأت رئیسه داده شده و همچنان وزیر ورزش از انجام وظایف و تعهدات خود ناتوان است.

کد مطلب 5697118
زهرا علیدادی

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