۶ ماه از ارائه تقاضای استیضاح وزیر ورزش به هیئت رئیسه مجلس گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله توسلی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ بهمن ماه) مجلس در تذکری شفاهی، گفت: پناهندگی متعدد ورزشکاران همچنان ادامه دارد و متأسفانه کشور به سمت خلأ قهرمانی پیش می‌رود.

وی بیان کرد: ما رفتار برخی از ورزشکاران در حوادث ماه‌های اخیر را محکوم می‌کنیم، اما وزارت ورزش چه برنامه‌ای برای این افراد دارد؟

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بازی فوتبال اگر بازیکنی دو کارت زرد بگیرد از بازی بعدی محروم می‌شود و این قانون بازی و ورزش است. چرا وزیر ورزش که تاکنون دو کارت زرد از مجلس گرفته همچنان پاسخگوی عملکرد خود نیست؟

توسلی اظهار داشت: بیش از ۶ ماه است که تقاضای استیضاح وزیر ورزش با ۲۲ به هیأت رئیسه داده شده و همچنان وزیر ورزش از انجام وظایف و تعهدات خود ناتوان است.