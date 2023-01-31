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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۴۹

غذای گرم نیاز نخست زلزله‌زدگان خوی

غذای گرم نیاز نخست زلزله‌زدگان خوی

جهادگر هیأتی حاضر در صحنه زلزله خوی گفت: نیروهای جهادی و مردمی اولویت نخست را تهیه غذا برای افرادی که بیرون مانده‌اند، می‌دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سعیدی فر جهادگر هیأتی حاضر در صحنه زلزله خوی با اشاره به وضعیت زلزله‌زدگان خوی، اظهار داشت: با توجه به بالا بودن ریشتر زلزله، بیش‌تر تخریب‌ها به صورت نیمه کامل بوده و کم‌تر شاهد تخریب صد در صدی بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه پراکندگی این زلزله زیاد بوده است، مطرح کرد: این موضوع موجب شده است تا نقاط مختلفی از این شهرستان درگیر زلزله باشد.

این جهادگر هیأتی حاضر در صحنه زلزله خوی از برودت هوا به عنوان یکی از چالش‌های اصلی وضعیت فعلی یاد کرد و گفت: همچنین به دلیل ترسی که در میان ساکنین این شهرستان به وجود آمده است، مردم حتی به خانه‌های سالم خود نیز مراجعه نمی‌کنند که این موضوع کمی روند خدمت‌رسانی را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به اینکه هلال احمر تلاش و فعالیت لازم در راستای خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان را انجام می‌دهد، عنوان کرد: طبق اعلام رئیس جمعیت هلال احمر عمده‌ترین مشکل، مشکل گرمایش چادرها است.
سعیدی فر با بیان اینکه یکی از نیازهای اصلی این افراد اطعام است خاطرنشان کرد: جمعیت هیأتی می‌توانند با حرکت اربعینی این مشکل را رفع کنند خوشبختانه جمعیت هیأتی در این شهرستان را فعال کرده‌ایم ولی نیاز اصلی برای تهیه غذای گرم، تأمین مواد اولیه است.

وی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم این مواد اولیه را تأمین کنیم تا بتوانیم گامی در عرصه خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان برداریم، تصریح کرد: نیروهای جهادی و مردمی اولویت نخست را تهیه غذا برای افرادی که بیرون مانده‌اند، می‌دانند. بسیاری از خانه‌هایی که خالی از سکونت هستند، در ظاهر مشکلی ندارند ولی از نظر بنیادی سست شده‌اند.

وی با بیان اینکه فعلاً به اعزام نیروهای جهادی نیاز نداریم چراکه جهادگران بومی و هیأتی عملیات خدمت‌رسانی را دنبال می‌کنند، تاکید کرد: بخاطر پس لرزه‌ها مردم از خانه‌ها خارج شده‌اند و به همین دلیل نیازمند غذای گرم هستند که بهترین فرصت برای فعالیت موکب داران پخت غذا و نان است.

کد مطلب 5697156
فاطمه علی آبادی

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
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      خدا بهشون صبر بده. 🙏

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