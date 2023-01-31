به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج رسانه در طلیعه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد: ملت شریف ایران و به طور خاص نخبگان رسانه‌ای در طول چندماه فتنه انگیزی اخیر دشمنان غربی، عبری و عربی، با تکیه بر بصیرت و آگاهی خود و همچنین حضور پرشور و شعور در راهپیمایی‌های گسترده و مکرر حمایت از یکپارچگی کشور و دفاع از انقلاب اسلامی را به جهانیان و خصوصاً دشمنان بغض‌آلود کشورمان به نمایش گذاشتند.

همچنین در این بیانیه آمده است: تجربه فتنه سیاه اخیر یک‌بار دیگر این واقعیت را در محافل نخبگانی رسانه طرح و برجسته ساخت که امروزه کشور برای عبور از بحران‌های ساخته و پرداخته جنگ ترکیبی دشمنان، نیازمند افزایش مرجعیت خبری رسانه‌های داخلی است.

شایان ذکر است که این بیانیه توسط بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ نفر از اساتید دانشگاه رسانه ،خبرنگاران، روزنامه نگاران، اصحاب رسانه و قلم و فعالان فضای مجازی امضا شده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

ملت شریف ایران؛

جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته همواره با وجود جنگ سخت و نرم دشمنان داخلی و خارجی و تهدید ‌آفرینی‌های مختلف آن‌ها، مسیر رشد و تعالی خود را طی کرده و امروزه به مدد همت و همدلی ملت شریف ایران در اوج قله‌ افتخار و عزت قرار دارد. در ماه‌های اخیر نیز، ایران عزیزمان شاهد صحنه‌آرایی پیچیده دشمنان داخلی و خارجی بود که در جریان آن حوادث تلخ و پرهزینه‌ای به انقلاب اسلامی تحمیل شد.

دشمنان پرکینه کشورمان با تکیه بر جنگ شناختی و سوارشدن بر برخی نارضایتی‌های برخاسته از سوء مدیریت‌ها دست به تحریف واقعیت زده و با تحریک افکار عمومی، ایجاد اخلال در امنیت روانی و معیشتی جامعه را در دستور کار قرار دادند که نتیجه آن تحمیل خسارات سنگین و بعضاً جبران‌ناپذیر به جان و مال ملت ایران بود.

برخورد دوگانه غرب در مواجه با رسانه‌های هم‌سوی جمهوری اسلامی ایران و غیرهمسو، همواره بیانگر رویه خصمانه علیه مردم ایران است که این مشی غلط و حمایت بی‌دریغ آنها از رسانه‌هایی مانند ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی و منوتو تنها برای ترغیب مردم به خشونت، ایجاد تردید، امیددهی کاذب و انکار و کوچک‌نمایی آرامش موجود در بیشتر مناطق کشور و بزرگ‌نمایی اعتراضات و اغتشاشات بوده است.

با این حال ملت شریف ایران و به طور خاص نخبگان رسانه‌ای در طول چندماه فتنه انگیزی اخیر دشمنان غربی، عبری و عربی، با تکیه بر بصیرت و آگاهی خود و همچنین حضور پرشور و شعور در راهپیمایی‌های گسترده و مکرر حمایت از یکپارچگی کشور و دفاع از انقلاب اسلامی را به جهانیان و خصوصاً دشمنان بغض‌آلود کشورمان به نمایش گذاشتند.

تجربه حوادث اخیر نشان داد همان‌گونه که سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بیان داشتند «من باتجربه این را می‌گویم که میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد در خود فرصت‌ها نیست. اما شرط آن این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم» در حوادث اخیر نیز با وجود تمام خسارات و هزینه‌های تحمیل شده به انقلاب اسلامی، ملت بزرگ و قهرمان ایران شاهد تبلور فرصت‌های بزرگ و ارزشمندی بود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها افزایش آگاهی آحاد ایرانیان خصوصاً نخبگان و مسئولان به ضرورت جهاد تبیین، امیدآفرینی و خدمت در سطح اقشار مختلف بود.

علاوه بر این در جریان حوادث اخیر ملت ایران شاهد آن بوده که دشمن از طریق تحریک احساسات پاک جوانان و نوجوانان خصوصاً بخشی از زنان و دختران کشورمان از شور و انرژی آن‌ها برای تخریب اموال عمومی و حتی ریختن خون برترین فرزندان این کشور استفاده کرد، در حالی که با تبیین و روشنگری حقایق توسط اصحاب فرهنگ و رسانه و ارائه تصویری روشن و واقعی از آینده کشور امکان پیشگیری از این کنش‌های مخرب وجود داشت.

لذا امروز باید به این نکته توجه داشت که در جبهه مقابله با جنگ‌های ترکیبی، خبرنگاران و چهره‌های فعال و تأثیرگذار رسانه‌ای در خط مقدم مقابله با تهدیدات قرار دارند و به همین دلیل نیز نهادهای مسئول در انقلاب اسلامی باید، خاک‌ریزهای رسانه‌ای مقابله با خط شبهه افکنی و فتنه‌انگیزی رسانه‌های تروریستی را که مسبب بر هم خوردن امنیت روانی جامعه هستند را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و تقویت کنند.

تجربه فتنه سیاه اخیر یک‌بار دیگر این واقعیت را در محافل نخبگانی رسانه طرح و برجسته ساخت که امروزه کشور برای عبور از بحران‌های ساخته و پرداخته جنگ ترکیبی دشمنان، نیازمند افزایش مرجعیت خبری رسانه‌های داخلی است تا در پی آن امکان نشر و تبیین روایت صحیح و دست اول از رخدادها و تهدیدات دشمنان ممکن گردد، چراکه در چنین شرایطی امکان تبیین سره از ناسره توسط فرزندان رسانه‌ای دلسوز و تبیین‌گر این مرز و بوم فراهم خواهد بود.

از این رو ما جمعی از اساتید دانشگاه رسانه، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، اصحاب رسانه و قلم و فعالان فضای مجازی؛ همگام با سایر اقشار ضمن اعلام حمایت از حافظان امنیت، خواهان تجربه نگاری حوادث اخیر به عنوان یک فرصت آینده‌ساز برای باز طراحی سیاست‌ها و ظرفیت‌های رسانه‌ای انقلاب اسلامی بوده و به عنوان شهروندان ایران عزیز، ضمن تأکید بر ضرورت پیگیری و حل و فصل سریع مطالبات به حق مردمی، خواهان توجه بیش از پیش مسئولان و سیاست‌گذاران کشور به عرصه امیدآفرینی و جهاد خدمت هستیم و در این راستا از سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول انتظار داریم از فعالان و دلسوزان رسانه‌ای کشور حمایت کرده و با سرمایه‌گذاری در عرصه ارتقاء سواد رسانه‌ای آحاد ملت، شرایط بازگشت مرجعیت رسانه‌ای به رسانه‌های داخلی را فراهم آورند.