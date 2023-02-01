به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جدیدترین جلسه هیأت مدیره بنیاد ملی بازیهای رایانهای، با اشاره به پیمایش جدید بازیهای رایانهای و دیجیتالی در کشور گفت: طبق نتایج این پیمایش هم اکنون ۳۴ میلیون بازیکن در این حوزه فعال هستند که این تعداد نسبت به نتایج پیمایش سال ۱۳۹۸ حدود دو میلیون بازیکن افزایش داشته است.
وی افزود: از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ تعداد کل بازیکنان ایرانی با نرخ رشد ترکیبی سالیانه برابر با ۷ درصد روبرو بوده است که دلیل اصلی آن رشد بازیهای موبایلی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت و دسترسی گستردهتر به موبایل و اینترنت است.
اسماعیلی ادامه داد: نگاهی اجمالی به نتایج این پیمایش نشاندهنده افزایش قابل تأمل سرانه بازیهای رایانهای و دیجیتالی در گروههای سنی مختلف است که همین مسئله تقویت همه جانبه این حوزه را الزامی میکند.
رئیس هیئت امنای بنیاد ملی بازیهای رایانهای با بیان اینکه هیچ محصولی مانند بازیهای دیجیتالی از مصرف بالای فرهنگی برخوردار نیست، گفت: برهمین اساس باید با فرهنگسازی، بر ذائقهسازی بازیکنان بازیهای رایانهای و دیجیتال برنامهریزی کرد تا بتوان بیشترین نسبت را میان رشد فکری نسل کودک و نوجوان با هویت ملی و دینی ایجاد کرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه طبق نتایج پیمایش جدید، بیش از چهار میلیون بازیکن بصورت حرفهای بازیهای رایانهای و دیجیتالی انجام میدهند، گفت: باید با تحلیل و بررسی دقیق نتایج این پیمایش به راهکارهای اساسی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده وزارت فرهنگ در دوره جدید در این حوزه دست پیدا کنیم.
همچنین هفدهمین جلسه هیأت مدیره بنیاد ملی بازیهای رایانهای با دستور جلسه «ارائه برنامه تحولی بنیاد ملی بازیهای رایانهای در راستای سند تحول دولت مردمی و وزارت فرهنگ»، «هماهنگی در خصوص نمایشگاه بازیهای رایانهای در نمایشگاه فضای مجازی» و «ارائه آخرین پیمایش ملی مصرف بازیهای دیجیتال» در محل وزارتخانه برگزار شد.
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