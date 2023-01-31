راهداران گرفتار در سقوط بهمن گردنه تاراز نجات پیدا کردند

روح‌الله غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سه تن از مأموران راهداری چهارمحال و بختیاری که در اثر سقوط بهمن در گردنه تاراز گرفتار شده بودند نجات پیدا کردند.

وی افزود: این راهداران برای انجام اقدامات درمانی به مراکز بهداشتی و درمانی منتقل شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خوشبختانه وضعیت عمومی راهداران گرفتار شده در بهمن گردنه تاراز خوب گزارش شده است.

غلامی عنوان کرد: یکی از راهداران نیز در حادثه سقوط بهمن در گردنه شاه‌منصوری گرفتار شده بود که نجات پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه مسیرهای شهرستان کوهرنگ مسدود هستند و در برخی از محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری احتمال و خطر ریزش بهمن وجود دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری به مردم توصیه کرد: با توجه به بارش سنگین برف در استان و اینکه بارش در بعضی از محورها شدیدتر است، از تردد پرهیز کنند تا با مشکل مواجه نشوند.