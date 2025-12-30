به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد ظهر امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارشهای اخیر، طغیان رودخانههای فصلی و وقوع ریزش در برخی نقاط کوهستانی، اظهار کرد: در حال حاضر بهجز محور تاراز تا انتهای حوزه استحفاظی استان چهارمحال و بختیاری، تمامی محورهای استان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد با این حال وضعیت راهها بهطور مستمر توسط گشتهای راهداری رصد میشود.
وی افزود: محور تاراز تا انتهای حوزه استحفاظی چهارمحال و بختیاری به دلیل بارش سنگین برف، لغزندگی سطح جاده و کاهش ایمنی تردد، بهمنظور انجام عملیات برفروبی و ایمنسازی مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به آمادهباش کامل ۱۳۰ اکیپ راهداری تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات سبک، نیمهسنگین و سنگین به همراه ۴۵۰ نیروی راهدار بهصورت شبانهروزی در محورهای استان مستقر هستند و عملیات پایش، پاکسازی و ایمنسازی مسیرها بهطور مستمر انجام میشود تا از بروز هرگونه انسداد احتمالی جلوگیری شود.
جولانژاد از کاربران جادهای خواست ضمن توجه به اطلاعیههای مرکز مدیریت راههای استان از ترددهای غیرضروری پرهیز کرده و با رعایت احتیاط کامل در ترددهای ضروری، پیش از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس حاصل کنند.
نظر شما