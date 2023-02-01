ولایت مداری و مردم از ارکان انقلاب اسلامی ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم استقبال از ورود نمادین امام خمینی (ره) در فرودگاه بینالمللی گرگان اظهارکرد: در انقلاب اسلامی خدامحوری حرف اول را میزند.
استاندار گلستان با بیان اینکه ولایت مداری یکی دیگر از ارکان انقلاب اسلامی است، گفت: مردم هم از مهمترین ارکان انقلاب اسلامی محسوب میشوند.
زنگانه ادامه داد: نظام انقلاب اسلامی ثمره مجاهدت شهدا و ایثارگران و فداکاریهای امام خمینی (ره) و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب است.
وی با بیان اینکه یکی از شرایط بقاء انقلاب اسلامی احترام به آزادیهای قانونی و مشروع است، گفت: خطر نفوذ و توجه به آن و داشتن برنامه برای آن یکی از مسائلی است که باید به آن توجه کنیم و اجازه ندهیم دشمنان به انقلاب آسیب بزنند.
وی اضافه کرد: افراط و تفریط یکی دیگر از آفتهای بقاء انقلاب است و اگر چشم و گوشمان به دنبال رهبر انقلاب باشد از افراط و تفریط دوری میکنیم.
نظر شما