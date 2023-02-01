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۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۳۱

اولین واکنش مقام سعودی به برنامه موشکی بالستیک عربستان

اولین واکنش مقام سعودی به برنامه موشکی بالستیک عربستان

یک مقام سعودی برای اولین بار به اظهار نظر درباره برنامه ساخت موشک بالستیک این کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه الدفاع العربی، عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه سعودی از همکاری چین و عربستان در زمینه ساخت موشک‌های بالستیک پرده برداشت.

وی در پاسخ به سئوال شبکه سی ان بی سی درباره گزارشی که از ساخت موشک‌های بالستیک عربستان در مناطق صحرایی این کشور حکایت دارد، گفت: عربستان هر آنچه که لازم است را برای حمایت از امنیت و سلامت مردمش به عمل خواهد آورد. عربستان سعودی برنامه‌های دفاعی بزرگی دارد، من نمی‌توانم در مورد برنامه خاصی و اینکه چه کار می‌کنیم و چه نمی‌کنیم، سخن بگویم.

در ادامه مجری برنامه از او پرسید که بنابراین منکر این موضوع ،یعنی ساخت موشک نمی‌شوید، و عادل الجبیر پاسخ داد: ما کشوری مستقل هستیم و هر کاری که لازم باشد برای تامین امنیت مردم و کشورمان انجام خواهیم داد. درباره برنامه‌های خاصی که ممکن است داشته باشیم یا نداشته باشیم، اظهار نظر نمی‌کنیم.

لازم به ذکر است که چندی پیش شبکه سی ان ان آمریکا در گزارشی اختصاصی به نقل از آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا فاش کرده بود که عربستان به طور فعال با کمک چین در حال تولید موشک‌های بالستیک است.

طبق تصاویر ماهواره‌ای نهادهای اطلاعاتی آمریکا که سی ان ان به آنها دست یافته است، عربستان دست کم در یک پایگاه، در حال تولید موشک‌های بالستیک است.

کد مطلب 5698394

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      72 7
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      لعنت به چین
      • IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
        2 1
        غرب زده خخخخ
    • US ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      60 24
      پاسخ
      مرگ بر ال سعود
    • محمودزاده IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      41 31
      پاسخ
      هشت تریلیون دلار آمریکا خرج کرد تا امروز سران حزب کمونیست چین با عربستان بر سر یک میز بنشینند بیچاره عمو ترامپ عزیزم دلم برایش سوخت به چه فصاحت و در یوزگی افتاده است که گاو شیرده اش به او لگد زد ان هم چه لگد خوشگلی
      • عبداله منابیه IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
        9 5
        اصلا خودت فهمیدی چی نوشتی . هشت میلیون دلار امریکا خرج کرده که جلوی پیشرفت سعودی را بگیره وموفق نشده بعد !! بعد سعودی گاو شیرده هستش
    • AE ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      به نظر من بالستیک عربستان دربرابر ایران هیچی نیست
    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      19 10
      پاسخ
      عربستان قطعا شهرموشکی دارد برنامه هسته ای دارد برنامه های ساخت انواع سلاح ها را دارد ولی هیچگاه رسانه ای نکردند
    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      29 2
      پاسخ
      کشورهای اسلامی باید سر اسلحه را به سمت دشمن قرآن واسلام بگیرند
      • IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
        1 2
        شما هستید خب
    • قلی IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      اگر جای تصمیم گیران ایران بودم دو کار می کردم اول خودمان دانش ساخت موشک را به عربستان می‌دادیم تا باهاشون آمریکا را به جهنم تبدیل می کرد و دوم دست اسرائیل را باز می گذاشتم تا یه نصف روز دیگر هم کلا سهمشان می کرد و اینهمه از گرده ملت هزینه نمی کردم به هر حال اسرائیل میداند در قواره حریف ایران برای جن
    • مجید IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      11 6
      پاسخ
      بله عربستان بمب اتمش رو هم درست میکنه ماهستیم که دست دست میکنیم
      • سعيد IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
        0 0
        عربستان با ر سيدن ملك عبدلله بن عبدالعزيز ال سعود فقيد به قدرت برنامه بمب اتم و موشك هاي بالستيك بين قاريه را شروع كرد ولي هيچ كسي جرات نداشت بهشون چيزي بگه حق دان هم كسي بهشون چيزي نگه وقتي بلدن چجوري و كجا خرج كنن طبيعيه كه به اين شكوه رسيدن ناز شستشون
      • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
        1 1
        عربستان احتمالا بمب اتم داره تو برنامه اتمی پاکستان عربستان کمک مالی کرد یعنی پاکستان بمب اتم هاشو مدیون عربستان است طبق خبرهای غیر رسمی پاکستان چهار بمب اتم تو عربستان مستقر کرده
    • اصغر IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      اگه عربستان بدنبال ساخت موشک بالستیک نمی فت جای شبهه داشت چون به هر حال اون هم به فکر تامین منافع خودش از هر طریقی که شده قدم برمی‌دارد و فقط نمی‌خواد به آمریکا وابسته باشه به همین خاطر روابطش را با شرق به خصوص چین در تمام زمینه ها گسترش داده است و این باید درسی باشد برای سیاستمداران ایرانی
    • IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سیاست ها دارن به سمت نابودی خود می روند اگه دنیا بر این اساس باشه قدرتمتد بشیم تا یکی دیگه نتونه زور بگه دنیا و پول ها به جای رفاه مردم به تولید و ساخت تجهیزات نظامی و اتمی پیش میره و این یعنی زندگی روی باروت
    • IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
      4 1
      پاسخ
      عربستان با داشتن جنگنده های مدرن نیرو هوایی قویتری داره ایران فقط موشک داشت اونم دیگه بی تاثیر شد ایران هیچ برتری نسبت به عربستان نداره
    • عباس IR ۰۳:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
      1 0
      پاسخ
      کشور عربستان هشت سال پیش موشک‌های دوهزار کیلومتری داشت و دارد این خبر را من خواندم از افشای اسرائیل بود ماهواره جاسوسی اسرائیل این خبر و تصاوير را نشان داد و افشا کرد و الان عربستان موشک‌های دوربرد جدید از چین خریداری کرده است .
    • یاس IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
      0 2
      پاسخ
      آنچه چین وآمریکا در عربستان بسازند روزی بدست سربازان اسلام خواهد افتاد وما نگران آن نخواهیم بود وفقط باید خودمان وهمفکران خود را تقویت کنیم واین یک اصل کلی حاکم بر دنیای امروز است خداوند هیچگاه نگفته دشمنت ضعیف باشد ودشمن هم کوشش کند در راستای فکر واندیشه خود که شیطانی است پیشرفت خواهد کرد

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