اولین واکنش مقام سعودی به برنامه موشکی بالستیک عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه الدفاع العربی، عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه سعودی از همکاری چین و عربستان در زمینه ساخت موشکهای بالستیک پرده برداشت.
وی در پاسخ به سئوال شبکه سی ان بی سی درباره گزارشی که از ساخت موشکهای بالستیک عربستان در مناطق صحرایی این کشور حکایت دارد، گفت: عربستان هر آنچه که لازم است را برای حمایت از امنیت و سلامت مردمش به عمل خواهد آورد. عربستان سعودی برنامههای دفاعی بزرگی دارد، من نمیتوانم در مورد برنامه خاصی و اینکه چه کار میکنیم و چه نمیکنیم، سخن بگویم.
در ادامه مجری برنامه از او پرسید که بنابراین منکر این موضوع ،یعنی ساخت موشک نمیشوید، و عادل الجبیر پاسخ داد: ما کشوری مستقل هستیم و هر کاری که لازم باشد برای تامین امنیت مردم و کشورمان انجام خواهیم داد. درباره برنامههای خاصی که ممکن است داشته باشیم یا نداشته باشیم، اظهار نظر نمیکنیم.
لازم به ذکر است که چندی پیش شبکه سی ان ان آمریکا در گزارشی اختصاصی به نقل از آژانسهای اطلاعاتی آمریکا فاش کرده بود که عربستان به طور فعال با کمک چین در حال تولید موشکهای بالستیک است.
طبق تصاویر ماهوارهای نهادهای اطلاعاتی آمریکا که سی ان ان به آنها دست یافته است، عربستان دست کم در یک پایگاه، در حال تولید موشکهای بالستیک است.
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