انقلاب اسلامی یک مسیر اشتباه را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین توکلی ظهر چهارشنبه در مراسم جشن ۱۲ بهمن ماه در جمع اعضای شورای اداری، ضمن تبریک ولادت با سعادت امام جواد (ع) اظهار کرد: باید با دستاوردهای انقلاب در قالب جهاد تبیین بتوانیم دینمان را به انقلاب ادا کنیم.
امام جمعه کدکن گفت: در قرآن کریم، خداوند میفرماید ایام الله را یاد آوری کنید. ایام الله حادثهای است که عمری انسان مسیر را اشتباه میرود و آن مسیر تغییر میکند.
وی تصریح کرد: انقلاب یک مسیر اشتباه را تغییر داد، ۲۲ بهمن غدیر ایران است که در آن ولایت به مردم معرفی شد. به همین خاطر به تعبیر امام حفظ نظام جمهوری اسلامی از نماز هم واجب تر است.
حجت الاسلام توکلی گفت: تمام این برنامهها، جشنها و فعالیتها و حتی آن پرچمی که مردم در سر درب منازل میگذارند از نشانههای همین آیه قرآن است باعث میشود یوم الله ۲۲ بهمن یاد آوری میشود.
امام جمعه کدکن تصریح کرد: این حضور مسئولین و مردم کشور و منطقه در صحنه جای شکر گذاری دارد. به امید خدا بتوانیم با کمک خداوند، مردم و مسئولین مشکلات اقتصادی مردم را هم حل کنیم.
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