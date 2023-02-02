سیگار کشیدن در بارداری احتمال مرگ ناگهانی نوزاد را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «باربارا اوستفلد»، نویسنده اصلی مطالعه از دانشکده پزشکی راتگرز رابرت وود جانسون نیوجرزی، گفت: «پیام ساده است. سیگار کشیدن خطر مرگ ناگهانی و غیرمنتظره نوزاد را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.»

اوستفلد در بیانیه خبری دانشکده گفت: «هرکسی که قصد باردار شدن دارد، دلیل بسیار مهمی برای ترک سیگار دارد.»

براساس گزارش محققان، مرگ ناگهانی نوزادان در سال اول نوزاد اتفاق می‌افتد که شامل مواردی هستند که به سندرم مرگ ناگهانی نوزاد (SIDS) نسبت داده می‌شوند.

محققان از سوابق تولد و مرگ در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ برای نوزادانی که بین هفته‌های ۲۴ تا ۴۲ بارداری متولد شده بودند، استفاده کردند. و شامل مواردی بودند که در آن نوزاد پس از ترخیص از بیمارستان فوت کرده بود.

طبق این مطالعه، خطر مرگ ناگهانی نوزاد با طول مدت سیگار کشیدن افزایش می‌یابد و با هر سه ماهه قرار گرفتن در معرض درون رحمی بیشتر می‌شود.