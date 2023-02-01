به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه عصر چهارشنبه در آئین افتتاح این مسابقات با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردها و برکات فراوانی در عرصه‌های مختلف به همراه داشته است که یکی از برکات آن افتخارآفرینی‌ها در بخش ورزش بوده است.

محمد تقی صفری افزود: شهرستان گناوه دارای استعدادهای بسیار خوبی در زمینه ورزشی است و ورزشکاران و قهرمانان این شهرستان در میادین ملی و بین المللی دارای افتخار هستند.

وی گفت: در دولت سیزدهم توجه ویژه ای به بخش ورزش در شهرستان شده است و امسال برای توسعه اماکن و زیرساخت‌های ورزشی اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: جوانان و نوجوانان ورزشکار ضمن توجه و فعالیت در بخش ورزشی به تحصیل، تهذیب و احترام به والدین و مربیان توجه داشته باشند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه گفت: در دهه مبارک فجر امسال مسابقات در حدود ۱۸ رشته ورزشی در سطح شهرستان و در دو قسمت بانوان و آقایان تدارک دیده شده است که در این ایام مبارک برگزار می‌شود.

کاظم فتحی افزود: مسابقات دهه مبارک فجر در سه حوزه فرهنگی، ورزش قهرمانی و ورزش‌های همگانی به مدت ۱۰ روز با حضور ورزشکاران برگزار خواهد شد.

وی گفت: این مسابقات امروز و در نخستین روز دهه مبارک فجر با مسابقه دارات بانوان در سالن حوادث اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه افتتاح شد.