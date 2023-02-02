درمان آرتروز با راه رفتن/ شایع ترین آرتروز کدام است

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین کردی، در گفتگو با رادیو سلامت، آرتروز را همچون چین چروک صورت و موی سفید دانست و افزود: آرتروز در واقع، پارگی و خوردگی مانند لولایی که کار می‌کند اما ممکن است خورده شود و زنگ بزند، است. شایع‌ترین آرتروز، آرتروز زانو است؛ هنگامی که سن بالا می‌رود آرام آرام، زانو خورده می‌شود و ممکن است برای مابقی مفاصل نیز این مشکل ایجاد شود. مایع مفصلی کم شود، غضروف‌ها تحلیل روند و استخوانِ اضافه ایجاد شود، که به این آرتروز می‌گویند.

وی با بیان اینکه در سنین بالا آرتروز ایجاد می‌شود و طبیعی است، ادامه داد: افراد علامت دار از سنین پایین به طور نمونه از سی سالگی علامت آرتروز دارند، و در سنین ۵۰ سال به بالا بروز آرتروز طبیعی است.

کردی با تاکید بر اینکه عامل ژنتیک گاهی باعث بروز آرتروز می‌شود، افزود: فشار زیاد روی مفاصل نیز منجر به آرتروز می‌شود. همچنین استفاده‌ی کم از مفاصل نیز باعث آرتروز می‌شود؛ کم راه رفتن، راه نرفتن یا استفاده بیش از حد و زیاد هر دو باعث آرتروز می‌شوند. کف پای صاف و پاهای کج هم به زانو فشار می‌آورد و افرادی که دارای کف پای صاف و پاهای کج هستند، زودتر به آرتروز مبتلا می‌شوند.

وی با بیان اینکه غضروف‌های زانو رگ خونی ندارند، گفت: با فشار راه رفتن، غضروف‌ها تغذیه می‌شوند. نیم ساعت راه رفتن در پنج روز هفته یکی از درمان‌های آرتروز است، و از زمان ابن سینا، این درمان وجود دارد.

این فلوشیپ ورزشی در خصوص آرتروز لگن و راه‌های درمانی آرتروز، افزود: آرتروز لگن یک مفصل است و مثل زانو در بعضی افراد، بعد از مدتی، پارگی و خوردگی ایجاد می‌شود. درمان آرتروز، نخست با داروهای ضدالتهاب هستند که ورم کاهش یابد و بعد از آن، ورزش و پیاده روی یکی از درمان‌ها است که درد، در آن ناحیه را کم می‌کند. اگر با این درمان‌ها آرتروز خوب نشد، سراغ درمان‌های دیگر مثل کپسول‌های غضروف ساز یا ماساژها می‌رویم؛ و اگر شدیدتر شود در بیمارستان، تزریق مایعات داخل مفصل انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه ورزش‌های مشخص برای مفصل بیشترین تأثیر را در طولانی مدت برای فرد دارای آرتروز دارد،

اظهار داشت: راه رفتن روی تردمیل یا زمین هیچ فرقی ندارد و خوب است؛ و برای پیشگیری از آرتروز، راه رفتن و ورزش کردن مداوم و معاینه پزشکی کمک کننده است.