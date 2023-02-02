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۱۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۵۲

شریفی مطرح کرد؛

معابر شهر تهران خلوت است

معابر شهر تهران خلوت است

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران با اشاره به خلوتی معابر شهر تهران در صبح روز جاری گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع‌ها، معابر و میادین حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی با اشاره به وضعیت ترافیکی در معابر شهر تهران گفت: از ابتدای صبح بار ترافیکی خاصی در معابر شهر تهران مشاهده نشده و رفت و آمد خودروها به سهولت در حال انجام است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از رانندگان با دیدن خلوتی معابر شهر تهران، قصد سرعت و سبقت جهت زودتر رسیدن و یا قصد انجام حرکات نمایشی و لایی کشی داشته باشند که به این دسته از رانندگان توصیه می‌شود فریب خلوتی معابر را نخورند؛ چرا که همیشه حادثه در کمین است و سرعت‌های بالا همیشه خطرساز و خطرآفرین است؛ لذا با رعایت قانون، همواره با سرعت مقرره در سطح معابر خلوت صبح‌گاهی تردد کنند.

وی در پایان از استقرار تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع‌ها، معابر و میادین شهر تهران به‌منظور کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها خبر داد.

کد مطلب 5699007

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