۱۱ هزار نفر از مردم خراسان جنوبی امسال معتکف شدند

حجت‌الاسلام احمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۱ هزار نفر از مردم خراسان جنوبی امسال در مراسم اعتکاف شرکت کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از این تعداد دو هزار و ۶۱۵ از آقایان و هشت هزار و ۳۸۶ نفر از بانوان هستند، بیان کرد: مراسم اعتکاف امسال در ۱۷۳ مسجد استان در حال برگزاری است.

رضایی ادامه داد: نکته مهم و قابل تأمل حضور پرشور و پررنگ نوجوانان و جوانان دهه هشتادی در مراسم معنوی اعتکاف است و حتی برخی از مساجد استان ویژه حضور دانش آموزان معتکف در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: مسجد مصلی المهدی ویژه دانش آموزان دختر و مسجد امام هادی (ع) نیز برای دانش آموزان پسر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برخی از دانشگاه‌های استان نیز مراسم اعتکاف ویژه دانشجویان دارند، گفت: دعاخوانی، مناجات خوانی، عبادات فردی و … از برنامه‌های ویژه اعتکاف است و در آخرین روز از مراسم اعتکاف نیز با حضور ۵۰ نفر از مداحان مراسم ام‌داوود برگزار خواهد شد.

رضایی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ نفر از مبلغان در مراسم معنوی اعتکاف خراسان جنوبی برنامه‌های فرهنگی و سخنرانی خواهند داشت، یادآور شد: برخی از این مبلغان خودشان از معتکفین هستند.