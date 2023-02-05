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۱۶ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۰۲

مدیرکل هواشناسی گلستان:

گلستان گرم می شود

گلستان گرم می شود

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از افزایش هشت الی ۱۰ درجه ای دما در استان تا روز سه شنبه خبرداد و گفت: سامانه بارشی از روز چهارشنبه وارد گلستان خواهد شد.

امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: الگوهای هواشناسی نشان می‌دهند که جو آرامی را تا روز سه شنبه در گلستان شاهد خواهیم بود و طی این مدت دمای هوا بین هشت الی ۱۰ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی گلستان با بیان اینکه بیشینه دما به ۲۵ درجه سانتیگراد هم خواهد رسید، افزود: به دلیل وزش باد گرم جنوبی امکان حریق در جنگل‌ها هم وجود دارد لذا دستگاه‌های متولی تمهیدات لازم را پیش بینی کنند.

وی بیان کرد: اما از روز چهارشنبه سامانه بارشی وارد استان خواهد شد که از پیامدهای آن بارش خوب و موثر، وزش باد شدید، ریزش برف در ارتفاعات و نواحی سردسیر و کاهش محسوس دما است.

طبق گفته کمالی به دلیل تقویت جریانات شمالی احتمال بارش برف در مناطق شهری هم وجود دارد.

کد مطلب 5700611

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