گلستان گرم می شود

امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: الگوهای هواشناسی نشان میدهند که جو آرامی را تا روز سه شنبه در گلستان شاهد خواهیم بود و طی این مدت دمای هوا بین هشت الی ۱۰ درجه سانتیگراد افزایش مییابد.
مدیرکل هواشناسی گلستان با بیان اینکه بیشینه دما به ۲۵ درجه سانتیگراد هم خواهد رسید، افزود: به دلیل وزش باد گرم جنوبی امکان حریق در جنگلها هم وجود دارد لذا دستگاههای متولی تمهیدات لازم را پیش بینی کنند.
وی بیان کرد: اما از روز چهارشنبه سامانه بارشی وارد استان خواهد شد که از پیامدهای آن بارش خوب و موثر، وزش باد شدید، ریزش برف در ارتفاعات و نواحی سردسیر و کاهش محسوس دما است.
طبق گفته کمالی به دلیل تقویت جریانات شمالی احتمال بارش برف در مناطق شهری هم وجود دارد.
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