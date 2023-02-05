افتتاح و کلنگ زنی ۴۷ پروژه در شهرستان فردوس

به گزارش خبرنگار مهر جواد قناعت شنبه شب در پایان سفر به شهرستان فردوس با تبریک میلاد حضرت علی (ع) و گرامی داشت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به خبرنگاران اظهار کرد: دهه مبارک فجر فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی (ره)، شهدا و مقام معظم رهبری و همچنین فرصتی است برای این که مدیران دستگاه‌های اجرایی که برنامه‌ها و طرح‌های را که در طول سال اجرا کرده‌اند را افتتاح کنند.

وی با اشاره به این که از سفر به شهرستان فردوس بسیار خرسندم، افزود: در این سفر علاوه بر دیدار با ائمه جمعه، فرماندار، اعضای شورای اسلامی فردوس، دیدار مردمی هم داشتیم و پروژه‌های افتتاح و یا کلنگ زنی شد.

به گفته وی کل این پروژه‌ها ۴۷پ پروژه با ۳۶۲ میلیارد تومان اعتبار است که ۴۰ مورد آن افتتاح و هفت مورد دیگر کلنگ زنی است که از این تعداد ۳۳ پروژه شهری و ۱۴ پروژه روستایی است.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: آغاز عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن فردوس به مساحت ۱۷ هکتار انجام می‌شود که در قالب آن ۴۲۶ واحد مسکونی با هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال ساخته می‌شوند.

وی با بیان این که طرح نهضت ملی مسکن از شعارهای محوری دولت سیزدهم است که در استان اقدامات خوبی در این راستا در حال انجام است، گفت: در کنار آن در سایت ۷۵ هکتاری هم واحدهای مسکونی مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان احداث خواهند شد.

وی تصریح کرد: افتتاح ۵۲ واحد تجاری با اعتبار ۵۴ میلیارد تومان در بازار بزرگ شهروند فردوس هم نشانگر تعامل بسیار خوب مدیران این شهرستان با محوریت فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار و کمک معنوی امام جمعه فردوس است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به بازدید خود از واحد کنسانتره فلوئوریت شرکت ارزش آفرین فردوس، بیان داشت: بعد از راکد شدن این واحد، سرمایه گذار جدید در این آن مستقر شده و اجرای فاز دوم این واحد که فرآوری است در دستور کار قرار گرفته که با حمایت‌های استانی در آینده نزدیک شاهد آغاز عملیات اجرایی آن خواهیم بود.

قناعت اظهار کرد: افتتاح پروژه گاز رسانی به ۹ واحد با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان هم انجام شد که با توجه به این که تقریباً همه واحدهای صنعتی فردوس با سوخت گاز کار می‌کنند، اجرای این پروژه اهمیت بسیاری دارد.

به گفته وی پروژه‌های روشنایی و اصلاح شبکه برق هم در روستای خانگوگ با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان افتتاح شد.

وی افزود: در زمان افتتاح این پروژه دهیار و اعضای شورای اسلامی این روستا درخواست‌های را مطرح کردند که با یکی از درخواست‌های آنها با اختصاص ۸۰۰ میلیون تومان برای تأمین برق مجتمع دامداری این منطقه موافقت شد و تأمین اعتبار برای گلزار شهدای این روستا هم در دستور کار استان و شهرستان فردوس قرار گرفت.

استاندار خراسان جنوبی در خصوص ارتقای دانشکده پیراپزشکی فردوس هم گفت: برای ارتقای این دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی نیاز به این است که این موضوع در شورای گسترش وزارت بهداشت مطرح شود.

قناعت افزود: وزیر بهداشت قول موافقت اولیه در این خصوص را به ما داده است و این موضوع در دستور کار جلسه سه شنبه این هفته شورای گسترش وزارت بهداشت قرار گرفته که باید مصوب شود.

به گفته وی تأمین دستگاه ام آر آی هم از ۶ طریق بهداشت جهانی انجام می‌شود که با توجه به نیاز ایران سهمیه‌ای مشخص شده که از این سهمیه دو دستگاه به خراسان جنوبی اختصاص یافته است که به شهرستان‌های فردوس و طبس در ماه‌های ابتدای سال آینده داده خواهد شد تا خواسته دیرینه مردم شهرستان‌های فردوس و طبس در این خصوص محقق خواهد شد.

وی با اشاره به افتتاح نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی فردوس گفت: در این نمایشگاه جوانانی مسلط به خوبی به تبیین وضعیت قبل از انقلاب و بعد از آن استان و فردوس پرداخته بودند که در واقع همان جهاد تبیین مورد نظر مقام معظم رهبری است که به بهترین شکل انجام شده بود.