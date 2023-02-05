رشد پرشتاب صنعت استان مرکزی بعد از انقلاب اسلامی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، محسن رضایی: پیشرفت‌ها و دستاوردهای ایران اسلامی در چهار دهه گذشته بنابر آمارهای بین‌المللی نشانگر موفقیت‌های جمهوری اسلامی علیرغم همه مشکلات از جمله توطئه‌ها و تحریم‌هاست.

در همین راستا استان مرکزی با اتکا به نیروهای داخلی پروژه‌های عظیمی را در سطح استان اجرا کرده تا علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان، توسعه و پیشرفت را برای کشور به ارمغان بیاورد و محرومیت را از چهره کشور پاک کند.

به برکت انقلاب اسلامی واحدهای انگشت‌شمار صنعتی استان مرکزی به حدود سه هزار واحد صنعتی تبدیل شد و صنعتی که قرار بود چرخ‌های آن با دست خارجی‌ها حرکت داده شود امروز با دستان توانمند نیروهای متخصص داخلی اداره می‌شود.

استان مرکزی، رتبه اول تنوع محصولات تولیدی و صنعتی

استان مرکزی امروز از نظر تنوع محصولات تولیدی رتبه اول در کشور را در اختیار دارد و متنوع‌ترین محصولات کشور در این استان تولید می‌شود همچنان که ازنظر صنایع مادر تخصصی نیز در کشور رتبه دوم را داراست و ازنظر تولید تجهیزات نفت، گاز، انرژی و صنایع پتروپالایشگاهی نیز این استان رتبه اول کشور را در اختیار دارد.

در تعداد واحدهای صنعتی نیز استان مرکزی در رتبه چهارم کشور قرار دارد و با توجه به عبور مسیر شاه‌راهی کشور از این استان و رتبه سوم در ترددهای سالانه، مرکزی جزو یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور تلقی می‌شود.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی در استان مرکزی صنعت پیشران اقتصاد است و این یعنی اگر چرخ صنعت استان بچرخد سایر حوزه‌ها فعالیت و حرکت خواهند کرد.

حسن میرزاخانی می‌افزاید: استان مرکزی با بیش از ۳ هزار واحد تولیدی و صنعتی قطب چهارم صنعت کشور، قطب دوم صنایع مادر و قطب اول تولیدات صنعتی ازلحاظ تنوع است و با ۷ هزار و ۹۰۰ نوع کالای صنعتی که در استان مرکزی تولید می‌شود از استان تهران هم جلوتر هستیم لذا اهمیت بخش صنعت استان در اینجا خود را نشان می‌دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اضافه کرد: استان مرکزی در شاخص GDP کشور نقش مهمی را ایفا می‌کند و اگر صنعت استان پویایی داشته باشد تأثیرگذاری زیادی بر روی تولید ناخالص داخلی خواهد داشت و از این منظر استان مرکزی بسیار استراتژیک بوده و حساسیت آن قابل چشم‌پوشی نیست.

نظام سلطه نتوانسته پیشرفت انقلاب اسلامی را متوقف کند

استاندار مرکزی نیز با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه صنعت اظهار داشت: انقلاب اسلامی با تمام فشارها و دست‌اندازی‌ها به میانه دهه پنجم خود نزدیک شده و اینک در ۴۰ ساله دوم شرایط بسیار بهتری خواهد داشت درحالی‌که که بسیاری از انقلاب‌ها در دنیا نتوانسته‌اند به این پایداری برسند.

فرزاد مخلص‌الائمه افزود: امروز بدون استثنا انقلاب اسلامی برتری شگفت‌انگیزی در جهان دارد و نظام سلطه رسانه‌ای غرب نتوانسته با استفاده از ابزارهای مختلف این پیشرفت را متوقف کند و این مسئله عصبانیت آن‌ها را تشدید کرده است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی، استان پهناوری نیست اما ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در حوزه صنعت دارد و پایگاه شکل‌گیری صنعت سنگین کشور بوده و قطب چهارم صنعت کشور هستیم همچنین در حوزه کشاورزی، تجارت و تبادلات ترانزیتی استان مرکزی موقعیت خاصی را در کشور داراست.

مخلص‌الائمه ادامه داد: آنچه در سال‌های اخیر شکل‌گرفته این است که صنایع اراک به قطب صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی تبدیل شدند و با تلاش صنعتگران استان در حوزه صنعت هسته‌ای هم استان مرکزی موفقیت‌های قابل‌توجهی داشته و چشم صنعت هسته‌ای هم در استان مرکزی مستقر است.

پایگاه صنایع سنگین و استراتژیک کشور

بر اساس آمارها از سه هزار واحد صنعتی استان مرکزی، ۳۱.۴ درصد آن صنایع فلزی، ۲۴.۲ درصد کانی غیرفلزی، ۲۲.۳ درصد شیمیایی، ۶.۹ درصد نساجی و مابقی در سایر رشته‌ها است که با فعالیت این واحدها گردش یک‌چهارم اقتصاد کشور در استان مرکزی به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعت کشور رقم می‌خورد و با اقدامات انجام‌شده پس از انقلاب اسلامی این استان رتبه چهارم توسعه‌یافتگی صنعتی کشور را در اختیار دارد.

بعد از انقلاب بود که صنایع بزرگ و استراتژیکی مانند پالایشگاه نفت امام خمینی، پتروشیمی شازند، نیروگاه و شرکت آذرآب در استان مرکزی احداث شدند و فاز توسعه‌ای مجموعه‌هایی همچون آلومینیوم ایران، ماشین‌سازی اراک، هپکو، کمباین سازی و واگن پارس نیز علیرغم فشارهای اقتصادی و شرایط جنگ تحمیلی در دستور کار قرار گرفت و این واحدهای صنعتی پس از انقلاب درخشان‌ترین سال‌های فعالیت خود را از نقش‌آفرینی در دفاع مقدس تا پروژه‌های سازندگی کشور به ثبت رساندند.

پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه تک‌واحدی ایران در سال ۱۳۷۲ آغاز به کار کرد، این مجتمع حالا با تولید روزانه بیش از ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ و تأمین حدود ۲۰ درصد بنزین مصرفی کشور یکی از ارکان خودکفایی در تولید بنزین است.

تولیدات شاخص صنعتی استان مرکزی محصولات پتروپالایشگاهی، ماشین‌آلات سنگین راهسازی و معدنی، قطعات خودرو، تجهیزات سنگین نیروگاهی و صنایع نفت و گاز، انواع واگن باری، مسافری و لوکوموتیو، شیشه، آلومینیوم و عایق رطوبتی و … هستند و همان‌طور که اشاره شد بیشترین تنوع تولیدات صنعتی در کشور را در بر می‌گیرد.

صنایع استان مرکزی با ویژگی‌های فنی و تخصصی بالا بستر مناسبی را برای ایجاد صنایع پایین‌دستی زنجیره‌ها، شبکه‌ها و خوشه‌های تولیدی صنعتی فراهم آورده‌اند و با توجه به اینکه در حال حاضر شعار دولت شعاری است که رهبر معظم انقلاب همواره در سال‌های اخیر حول محور تولید و اشتغال مطرح کرده‌اند لذا استان مرکزی بیشترین پتانسیل برای شکوفایی تولید و اشتغال در راستای تحقق این اهداف را با کمترین هزینه و سرمایه‌گذاری داراست.

صنایع سنگین استان مرکزی همچنین در طول چهار دهه گذشته تاکنون به‌عنوان صنعت مادر در پروژه‌ای عظیم ملی به‌خصوص تأمین تجهیزات در حوزه‌های نقت و گازی همچون مجتمع پارس جنوبی و توسعه زیرساخت‌های نیروگاهی و پتروپالایشگاهی کشور نقش بسیار پر رنگ و تأثیرگذاری را ایفا کرده‌اند.