به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه شفاف‌سازی فرآیند تولید همچنین نظارت برخط سیستمی بر این فرایند، هدف اصلی سامانه جامع تجارت است، اظهار کرد: هر چند در حال حاضر تولیدکنندگان با ناملایمات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند ولی با این وجود هرگونه اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و افزایش بی‌ضابطه قیمت محصولات لوازم خانگی مورد قبول نیست.

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر در تولید و عرضه محصولات لوازم خانگی مشکلی وجود ندارد و کیفیت محصولات داخلی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته هر چند برای ارتقای کیفیت در حوزه‌های مختلف همچنان جای کار وجود دارد.

پرنیان با بیان اینکه قیمت مختلف محصولات مربوط به ذات بازار است، ادامه داد: دلایل مختلفی بر وضعیت نرخ محصولات تأثیرگذار است و نیازی نیست که قیمت محصولات مشابه دقیقاً مانند هم باشد البته منظور رعایت قیمت محصولات با حاشیه سود مصوب است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ کارخانه تولیدی در حوزه لوازم خانگی در استان وجود دارد که عمدتاً صادرات محور هستند، گفت: با افزایش نرخ دلار میل به صادرات افزایش می‌یابد که این ظرفیت و قدرت در واحدهای تولیدی استان برای صادرات وجود دارد.

پرنیان با تاکید بر اینکه باید به منظور توسعه تجارت نگاه ویژه‌ای به بازارهای جهانی داشته باشیم، افزود: دغدغه مردم در خصوص افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی به حق است که در این زمینه با راه‌اندازی شیوه جدید نظارت و بهره‌گیری از فناوری، بازار به صورت هوشمند تنظیم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با وجود توانمندی بالای صنعت لوازم خانگی و فضایی که در بخش تولید ایجاد شده بدون تردید مردم عزیز می‌توانند با سهولت، کالاهای باکیفیت را با قیمت مناسب از بازار تهیه کنند یعنی به عبارتی تولیدات زیر پله‌ای از بازار جمع خواهد شد.

پرنیان سامانه جامع تجارت را برنامه جامع حاکمیت برای شفاف‌سازی در حوزه اقتصادی دانست و گفت: نظارت مستقیم در بخش تولید و توزیع موجب شفاف‌سازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی در خصوص محدودیت واردات برخی از کالاهای خارجی متذکر شد: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که ممنوعیت واردات کالاها به صورت دائمی نخواهد بود، بنابراین تولیدکنندگان داخلی باید با تولید محصولات باکیفیت و با قیمت مناسب و دارای استاندارد و گارانتی بتوانند با محصولات مشابه خارجی رقابت کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه علاج تمام مشکلات مردم در توانمندسازی تولید است، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی اساسی برای حوزه‌های تولید و توزیع، نظارت جامعی داشته باشیم.