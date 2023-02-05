آغاز بررسی وضعیت زندانیان برای تطبیق با شرایط عفو رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اعلام عفو گسترده زندانیان از سوی رهبر معظم انقلاب همزمان با سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در ایام دهه فجر امسال، با توجه به ابلاغ عفو سراسری جشن پیروزی انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب، در دستورکار قرار دادیم، مربوط به زندانیان و اقدام ویژه و خارج از نوبت برای تعیین تکلیف وضعیت آنها از حیث برخورداری از نهادهای ارفاقی از قبیل آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و تخفیف مجازات است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به استفاده از تاسیساتی مانند پابند الکترونیکی و سایر ارفاقاتی که قانونگذار برای تخفیف مجازات زندانیان پیشبینی کرده است، افزود: در ایام مبارک دهه فجر، همه ظرفیتها، نیروهای قضائی و حوزه زندان را بسیج کردیم تا گشایشی در امور زندانیان و خانوادههایشان ایجاد شود.
وی تصریح کرد: به روال سالهای قبل، پیش بینی میکردیم در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، عفو رهبر معظم انقلاب شامل حال زندانیان و خانوادههایشان شود؛ لذا بر اساس منویاتی که شخص رئیس قوه قضائیه در این حوزه در جلسات شورای عالی قوه قضائیه داشتند، برنامه ریزیهای هماهنگی برای بکارگیری تمام ظرفیت دادگستری برای پیگیری امور زندانیان از دو هفته قبل در دستور کار قرار گرفت.
القاصی عنوان کرد: برای اجرای مسئله عفو که توسط مقام معظم رهبری و به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مورد موافقت قرار گرفت، برنامه ریزی کردیم تا قضات، مدیران واحدهای قضائی، رؤسای دادگستری و دادستانهای شهرستانها، قضات ناظر زندان و ویژه اجرای احکام و کلیه قضاتی که در دادسراها و دادگاهها، پرونده زندانیدار دارند، به همراه مدیران واحدهای قضائی در زندانها حضور پیدا کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این راستا برنامه ریزی شد هشت زندان استان تهران مورد بازدید و بازرسی قرار گیرد و هر زندان را به چهار گروه بازدید کننده تقسیم کردیم؛ در مجموع برای هشت زندان استان تهران ۳۲ گروه قاضی بازدیدکننده تعریف شده و ۳۲ نفر سرگروه برای هیئتهای بازرسی و بازدید کننده از زندانهای استان تهران تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه همکاران از روز چهارشنبه در قالب این ۳۲ گروه از کل زندانهای استان بازدید میدانی خواهند داشت، افزود: اطلاعات مربوط به امور زندانیان و وضعیت آنها استخراج و در اختیار این گروههای بازرسی گذاشته شده و مقرر شده با تطبیق شرایط عفو با وضعیت زندانیان، در سریعترین زمان، حکم عفو درباره این زندانیان اعمال و زمینه آزادی زندانیانی که مشمول هستند، فراهم شود و برای همه کسانیکه مشمول تخفیف مجازات هستند، تخفیف پیش بینی شده که اعمال و اجرایی شود.
القاصی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده طی یکسال گذشته در رابطه با زندانیان استان تهران بیان کرد: در طول ۱۰ ماه گذشته ۴۵ هزار مورد مرخصی اعطا شده که تعداد هشت هزار و ۵۰۰ نفر زندانی از مرخصی استفاده کردهاند (با این توضیح که برخی از زندانیان واجد شرایط به دفعات از مرخصی بهرهمند شدهاند).
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه با کمک خیرین، ستاد دیه استان تهران، اداره کل اوقاف، شورای حل اختلاف انجمن حمایت از زندانیان هزار و ۹۳۰ نفر زندانی (اعم از عمد و غیرعمد) آزاد شدهاند، تصریح کرد: هزار و ۶۵۰ نفر از زندانیان در حال حاضر تحت سامانههای نظارت الکترونیک (پابند) در خارج از زندان به سر میبرند.
وی با بیان اینکه دو هزار و ۳۰۰ نفر زندانی هم اکنون مشغول به کار در مراکز حرفه آموزی کارگاهها بنگاههای اقتصادی خارج از زندان (در قالب رأی باز خارج از زندان) هستند، گفت: برای سه هزار و ۲۰۰ نفر از زندانیان حکم به تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط صادر شده که فقط در حوادث اخیر این رقم هزار و ۲۰۰ نفر است.
القاصی در پایان خاطرنشان کرد: حدود ۹ هزار نفر از معتادین متجاهر که با همکاری فراجا در قالب ماده ۱۶ از خیابانها و معابر شهر جمعآوری شدهاند، در اردوگاههای حرفهآموزی شهید لاجوردی نگهداری میشوند و با حرفهآموزی، بازاجتماعی میشوند.
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