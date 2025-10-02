عفو ۱۷۹۲ زندانی در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدیمهر رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به عفو ۱,۷۹۲ زندانی در استان، اظهار کرد: از این تعداد ۱۹۸ نفر آزاد و ۱,۵۹۴ نفر مشمول تخفیف مجازات شدهاند.
وی با بیان اینکه این آمار، آمار نهایی عفو استان محسوب میشود، افزود: اقدامات مبتنی بر اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومین، امید و روح زندگی پاک و شرافتمندانه را در آنان تجلی خواهد بخشید.
رئیس کل دادگستری استان همدان ادامه داد: تاکنون ۱,۵۳۹ نفر مشمول عفو معیاری شدهاند که ۱۲۳ نفر آزاد و ۱,۴۱۶ نفر مشمول تخفیف مجازات شدهاند.
آزادی ۱۸ زندانی به مناسبت ولادت امام حسن عسکری (ع)
محمدیمهر با اشاره به آزادی ۱۸ زندانی به مناسبت سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع)، بیان کرد: این اقدامات با هدف اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها صورت گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت عفوهای قانونی، خاطرنشان کرد: این اقدامات نه تنها به کاهش جمعیت کیفری زندانها بلکه به حمایت از خانوادههای زندانیان نیز کمک کرده و در مسیر اصلاح و بازتوانی زندانیان نیز نقش مؤثری دارد و این روند ادامه خواهد داشت.
