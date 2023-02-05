پیگیری مشکلات منطقه «کفراج» در شهرستان دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز یکشنبه در مراسم افتتاح پروژههای دهه فجر شهرستان دلفان، اظهار داشت: تعداد مراکز اورژانس و خدمات پیش بیمارستانی به بهره برداری رسیده دلفان در سال جاری با تمامی مراکز اورژانس این شهرستان در ادوار گذشته برابری میکند.
وی، عنوان کرد: از گذشته تا کنون در دلفان تنها چهار مرکز اورژانس فعال وجود داشته، که با تلاشهای انجام شده امروز دو مرکز به بهره برداری رسید.
استاندار لرستان، ادامه داد: دو مرکز دیگر نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.
زیویار، در ادامه به پروژههای آبرسانی به بهره برداری رسیده دلفان اشاره کرد و گفت: امروز بهره برداری از مخزن آب شرب پنج هزار مترمکعبی شهر دلفان رسماً انجام شد.
وی، ادامه داد: برای این پروژه بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
استاندار لرستان، همچنین عنوان کرد: امروز خط لوله آبرسانی به ۱۸ روستای دلفان نیز با اعتبار ۱۰۵ میلیارد ریال افتتاح شد.
زیویار، افتتاح چند پروژه مخابراتی و گازرسانی را دیگر پروژههای به بهره برداری رسیده در روز جاری برشمرد و اظهار کرد: ۱۰ روستای دلفان امروز از نعمت گاز برخوردار شده و کلنگ گازرسانی به ۱۸ روستای دیگر نیز زده شد.
وی، افزود: تعداد ۳۲ پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد ریال نیز امروز در دلفان افتتاح شدند.
استاندار لرستان، در مورد بررسی مشکلات بخش «کفراج، گفت: امروز به دنبال درخواستهایی که از مردم این منطقه داشتیم، مقرر شد یک نفر به نمایندگی از مردم «کفراج» به منظور عنوان و بررسی خواستههای اهالی آن در استانداری حضور پیدا کند.
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