پیگیری مشکلات منطقه «کفراج» در شهرستان دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های دهه فجر شهرستان دلفان، اظهار داشت: تعداد مراکز اورژانس و خدمات پیش بیمارستانی به بهره برداری رسیده دلفان در سال جاری با تمامی مراکز اورژانس این شهرستان در ادوار گذشته برابری می‌کند.

وی، عنوان کرد: از گذشته تا کنون در دلفان تنها چهار مرکز اورژانس فعال وجود داشته، که با تلاش‌های انجام شده امروز دو مرکز به بهره برداری رسید.

استاندار لرستان، ادامه داد: دو مرکز دیگر نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

زیویار، در ادامه به پروژه‌های آبرسانی به بهره برداری رسیده دلفان اشاره کرد و گفت: امروز بهره برداری از مخزن آب شرب پنج هزار مترمکعبی شهر دلفان رسماً انجام شد.

وی، ادامه داد: برای این پروژه بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

استاندار لرستان، همچنین عنوان کرد: امروز خط لوله آبرسانی به ۱۸ روستای دلفان نیز با اعتبار ۱۰۵ میلیارد ریال افتتاح شد.

زیویار، افتتاح چند پروژه مخابراتی و گازرسانی را دیگر پروژه‌های به بهره برداری رسیده در روز جاری برشمرد و اظهار کرد: ۱۰ روستای دلفان امروز از نعمت گاز برخوردار شده و کلنگ گازرسانی به ۱۸ روستای دیگر نیز زده شد.

وی، افزود: تعداد ۳۲ پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد ریال نیز امروز در دلفان افتتاح شدند.

استاندار لرستان، در مورد بررسی مشکلات بخش «کفراج، گفت: امروز به دنبال درخواست‌هایی که از مردم این منطقه داشتیم، مقرر شد یک نفر به نمایندگی از مردم «کفراج» به منظور عنوان و بررسی خواسته‌های اهالی آن در استانداری حضور پیدا کند.