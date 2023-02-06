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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۷:۲۹

هواشناسی اعلام کرد؛

ورود سامانه جدید بارشی به کشور/ احتمال یخبندان در تهران

ورود سامانه جدید بارشی به کشور/ احتمال یخبندان در تهران

سازمان هواشناسی اعلام کرد: سامانه جدید بارشی امروز به کشور وارد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز سامانه بارشی جدید به کشور وارد می‌شود، این سامانه بارشی نواحی غربی را در بر خواهد گرفت که فعالیت آن در مناطق گرمسیر به صورت رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید خواهد بود.

گستره سامانه بارشی روز سه‌شنبه به ارتفاعات دامنه البرز کشیده خواهد شد.

روز چهارشنبه مجدداً نواحی غربی و دامنه‌های البرز شاهد بارش برف و باران خواهند بود و کاهش نسبی دما نیز در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در تهران طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۱۹ و ۲۰ و ۲۱ بهمن) کاهش دما بین ۳ تا ۷ درجه سانتیگراد و یخبندان به‌ویژه در ارتفاعات و نیمه‌شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 5701476

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
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      اختلاسگران مواظب غضب الهی باشند ترکیه حوادث طبیعی زلزله بود شاید درایران ومخصوصا تهران سردی منفی75درجه تادرست عبرتی باشد وبه فکرآخرتشون باشند؟مقابله باقرآن وحافظان قرآن عواقبی دارد
    • 😕 IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
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      دروغ نیس آیا

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