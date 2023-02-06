ورود سامانه جدید بارشی به کشور/ احتمال یخبندان در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز سامانه بارشی جدید به کشور وارد میشود، این سامانه بارشی نواحی غربی را در بر خواهد گرفت که فعالیت آن در مناطق گرمسیر به صورت رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید خواهد بود.
گستره سامانه بارشی روز سهشنبه به ارتفاعات دامنه البرز کشیده خواهد شد.
روز چهارشنبه مجدداً نواحی غربی و دامنههای البرز شاهد بارش برف و باران خواهند بود و کاهش نسبی دما نیز در این مناطق پیشبینی میشود.
همچنین در تهران طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۱۹ و ۲۰ و ۲۱ بهمن) کاهش دما بین ۳ تا ۷ درجه سانتیگراد و یخبندان بهویژه در ارتفاعات و نیمهشمالی استان پیشبینی میشود.
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