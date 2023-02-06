کلاله رتبه نخست بومگردی های گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیبک شامگاه یکشنبه در گفتگو با صداوسیمای مرکز گلستان اظهارکرد: در ایام الله دهه مبارک فجر ۲۵۴ پروژه عمرانی، اقتصادی، تولیدی و اشتغالزا با اعتبار ۴۲۷ میلیارد و ۷۰۷ میلیون تومان و اشتغال زایی ۲۸۳ نفر در کلاله افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

فرماندار کلاله افزود: از مجموع پروژه ها، ۱۳۲ پروژه با اعتبار ۲۹۵ میلیارد تومان مربوط به بخش عمرانی و ۱۲۲ پروژه با اعتبار ۱۳۳ میلیارد تومان مربوط به حوزه اقتصادی، اشتغالزا و تولیدی است.

وی گفت: ۱۰ اقامتگاه بوم گردی، چهار مزرعه گردشگری و ۹۵ کارگاه صنایع دستی با اعتبار ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در دهه فجر در شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد.

شیبک اضافه کرد: با راه‌اندازی ۱۰ اقامتگاه بوم گردی جدید آمار بوم‌گردی‌های کلاله به ۲۸ مورد می‌رسد و شهرستان رتبه نخست استان را از این حیث به خود اختصاص می‌دهد.