کلاله رتبه نخست بومگردی های گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیبک شامگاه یکشنبه در گفتگو با صداوسیمای مرکز گلستان اظهارکرد: در ایام الله دهه مبارک فجر ۲۵۴ پروژه عمرانی، اقتصادی، تولیدی و اشتغالزا با اعتبار ۴۲۷ میلیارد و ۷۰۷ میلیون تومان و اشتغال زایی ۲۸۳ نفر در کلاله افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.
فرماندار کلاله افزود: از مجموع پروژه ها، ۱۳۲ پروژه با اعتبار ۲۹۵ میلیارد تومان مربوط به بخش عمرانی و ۱۲۲ پروژه با اعتبار ۱۳۳ میلیارد تومان مربوط به حوزه اقتصادی، اشتغالزا و تولیدی است.
وی گفت: ۱۰ اقامتگاه بوم گردی، چهار مزرعه گردشگری و ۹۵ کارگاه صنایع دستی با اعتبار ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در دهه فجر در شهرستان به بهرهبرداری میرسد.
شیبک اضافه کرد: با راهاندازی ۱۰ اقامتگاه بوم گردی جدید آمار بومگردیهای کلاله به ۲۸ مورد میرسد و شهرستان رتبه نخست استان را از این حیث به خود اختصاص میدهد.
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