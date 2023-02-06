به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر، آئین بدرقه ۲۰۰ دانشآموز دختر در قالب کاروان راهیان نور دانشآموزی، که عازم مناطق جنگ تحمیلی در استان خوزستان خواهند شد، در گلزار شهدای اهرم برگزار شد.
فرماندار تنگستان عصر یکشنبه در این آئین ضمن بیان اینکه این سفر معنوی از برکات جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: همه ما باید در این ایام مبارک، قدردان شهدا و امامین انقلاب باشیم و از ظرفیتهای فرهنگی دهه فجر بهرهمند شویم.
احمد لطفی خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال این است که مسائل را طوری جلوه دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران را ناکارآمد جلوه دهد، در حالی که خدماتی که در این سالهای بعد از وقوع انقلاب اسلامی انجام شده، در تمامی ۲۵۰۰ سال حکومتهای ستمشاهی بیسابقه است.
وی خطاب به دانشآموزان گفت: در راستای طرح نهضت نوسازی مدارس که برای شهرستان تدوین کردهایم، فقط تعداد شش مدرسه تخریبی در همین دهه فجر در دستور کار قرار گرفته که یا افتتاح میشوند و یا عملیات ساخت آنها آغاز میشود.
لطفی با بیان اینکه امیدوارم دانشآموزان عزیز از این سفر معنوی نهایت استفاده را ببرند، افزود: قدردان کسانی باشید که مقدمات این سفر را فراهم کردند و در هر کار معنوی شهدا را یاد کرده و پیرو شهدا باشید.
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