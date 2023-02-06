«آدام اسمیت و ثروت ملل» به چاپ نهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آدام اسمیت و ثروت ملل» نوشته محمدعلی همایون کاتوزیان به تازگی توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ نهم رسیده است.
هنوز هم میتوان «آدم اسمیت» را یکی از مؤثرترین افراد در فلسفه اقتصاد سیاسی دانست، اندیشمندی که میتوان آن را به مثابه فردی در نظر گرفت که دیگر افراد بر دوش اندیشههای او ایستادهاند و یک بنای فکری را به وجود آوردهاند. اسمیت؛ این فیلسوف اسکاتلندی، با نوشتن کتاب «ثروت ملل» به ارزیابی مفاهیمی چون، تقسیم کار، تولید، و بازار آزاد میپردازد.
ثروت ملل رسالهای است که پایههای نظری سرمایه داری مبتنی بر اصل آزادگذاری را بنا نهاد، او در آن استدلال میکند که منفعت شخصی، در محدوده حکومت مشروطه، ناگزیر باید باید تعادل خط و مشی سیاسی را تنظیم کند؛ انسان، با فعالیت برای نفع شخصی خود به خود در جهت خیر و نفع همه فعالیت خواهد کرد.
اثر هوشمندانه اسمیت پیشرو مطالعه و تحقیق در زمینه اقتصاد سیاسی بوده است و تکیه گاه نظری و فلسفی برای اظهار نظر متفکرانی چون دکتر جانسون را فراهم کرد که انسان هیچ گاه مانند وقتی که مشغول پول اندوزی است کم زیان تر نیست. بنابراین بررسی و غور در «ثروت ملل» نه تنها خوب است بلکه یکی از الزامات بررسی شرایط اقتصادی حال حاضر دنیای سرمایه داری است.
ایده اصلی کتاب، خودکار بودن اقتصاد است که اگر اقتصاد آزاد گذاشته شود، خود را متعادل و تنظیم میکند، و خودخواهی هر شخصی در نهایت منجر به پیشرفت کل جامعه میشود. این مفهوم معمولاً با نام «دست نامرئی» شناخته میشود.
محمدعلی همایون کاتوزیان در سال ۱۹۷۶ بخشهایی از «ثروت ملل» را ترجمه کرده و کتابی ذیل عنوان «آدام اسمیت و ثروت ملل» را نوشته است و سال ۱۳۵۸ برای نخستین بار در انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید. این کتاب تشکیل شده از دو بخش تألیف و ترجمه است. بخش اول تألیف خود کاتوزیان است و بخش دوم مطلقاً ترجمهای دستچین از متن ثروت ملل است که در هفت فصل، عرضهشده است. این انتخاب و دستچین بر اساس آگاهی کامل مترجم از تمامی متن کتاب ثروت ملل انجام پذیرفته است.
چاپ نهم کتاب «آدام اسمیت و ثروت ملل» در ۲۰۴ صفحه، شمارگان ۳۵۰ نسخه و قیمت ۸۵ هزار تومان عرضه شده است.
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